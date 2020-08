AVEZZANO: GENOVESI PRESENTA SQUADRA

FDI, NO APPARENTAMENTI, BABBO VS LEGA

Pubblicazione: 13 agosto 2020 alle ore 17:29

AVEZZANO - La Lega partito del candidato sindaco del centrodestra, Tiziano Genovesi, rende noti i primi nomi nella lista, con pezzi pregiati della politica e dell’imprenditoria avezzanese. Mentre Roberto Alfatti Appetiti, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che appoggia Genovesi, con una durissima nota, sbarra la strada alle “porte girevoli”, e ad apparentamenti conditi da "accordicchi", in caso di ballottaggio, evenienza data per scontata visti i sei candidati in corsa.

Messaggio rivolto in particolare a Forza Italia, che ha rotto la coalizione di centrodestra e corre con la deocente e presidente dell’Aciam Anna Maria Taccone, che ieri ha annunciato che sarà al suo fianco anche Fausta Verdecchia, moglie del grande ciclista avezzanese Vito Taccone

Sul fronte opposto, l’ex sindaco Gianni Di Pangrazio, lavora alle sue liste, che potrebbero essere addirittura otto, peine di ex amministratori di ogni colore politico. Mario Babbo, il civico appoggiato dal Partito democratico, attacca a testa bassa Genovesi e il suo modo di “strumentalizzare” il fenomeno immigratorio, e la lega alla Regione accusata da Babbo di aver fatto sparire i fondi del masterplan per il Fucino.

In attesa della pausa del ferragosto sempre pirotecnica è dunque la partita delle elezioni amministrative di Avezzano seconda città per importanza in Abruzzo dove si vota il 20 e del 20 e 21 settembre, dopo il capoluogo di provincia Chieti.

La Lega ha oggi ufficializza le prime candidature: si tratta dell’ex consigliere comunale di Pdl e Forza Italia, Giancarlo Cipollone, ex sindacalista, dell’ex consigliere ed assessore comunale di Fi Angela Salvatore, dell’ex consigliere comunale dell’amministrazione di centrodestra guidata da Antonello Floris, Innocenzo Ranieri, del coordinatore marsicano, Giannino Luccitti, del responsabile giovani Marsica, Pamela Di Orio, del sindacalista della Rsu Uil dello stabilimento di Avezzano della multinazionale Fiamm, Alfredo Mascigrande, del titolare della storica torrefazione “Stella” di Avezzano, Giuliana Di Pasquale, della infermiera Loredana Lancia, dell’imprenditore agricolo e presidente Avis di Paterno, Mario Maggi e del dipendente regionale Giuseppe Stati.

“C’è voglia di Lega e Centrodestra ad Avezzano, abbiamo tante richieste – spiega Genovesi, coordinatore provinciale dell’Aquila dei salviniani, - è la dimostrazione, evidente, di un grande entusiasmo che cresce giorno dopo giorno, stiamo costruendo una lista molto forte, come del resto stanno facendo i nostri alleati, anche nella considerazione che Lega, Fdi, Udc e Cambiamo, sono i soli partiti del centrodestra che sono scesi in campo con il simbolo ufficiale. Sarà una lista in linea con i principi e lo spirito dettati dalla Lega che coinvolge persone serie, perbene, capaci e produttive, amate e stimate nel territorio, in rappresentanza dei vari spaccati della società avezzanese e marsicana: dall’agricoltura, al mondo sindacale, passando per il commercio e le professioni. In tal senso, ci saranno altre candidature importanti”, conclude il 40enne imprenditore.

Ad attaccare il centrodestra è però Babbo: "Sul tema della sicurezza io non voglio imitare alcuno spot elettorale, credo che in questa città ci sia bisogno di sicurezza e che vada raggiunta con la competenza, gli slogan non portano a nulla. Cosa può fare un sindaco sulla sicurezza? Può predisporre la videosorveglianza e riqualificare alcune zone per le quali si riscontra questa necessità; diversamente si scende in piazza con i forconi a dire 'uscite fuori da questa città'".

Sulla rimodulazione dei fondi del Masterplan, che ha interessato anche la rete irrigua del Fucino, opera strategica e attesa da anni, Babbo ha aggiunto ai microfoni di InfoMediaNews: "Questi fondi spariscono nonostante le rassicurazioni dell'assessore regionale all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, della Lega. Ma il problema principale risiede nell'inerzia: In due anni la Giunta Marsilio cosa ha fatto? Se avessimo avuto un progetto cantierato, quindi con i lavori già partiti, non si sarebbe potuto parlare di un'opera procrastinabile. È quindi l'ennesimo danno, l'ennesimo scippo che si fa nei confronti di questo territorio".

Tornando al centrodestra dice chiaro e tondo Appetiti: “posso anticipare sin da ora che se Genovesi arriverà al ballottaggio, cosa di cui siamo certi, Fratelli d'Italia proporrà al candidato a sindaco e agli alleati di non fare nessun apparentamento e di rivolgersi direttamente agli elettori del centrodestra. La nuova amministrazione non dovrà essere il frutto di compromessi al ribasso e non dovrà nascere contro qualcuno. In particolare, dopo la recente esperienza del commissariamento e del "civismo multicolore", Genovesi dovrà avere a disposizione una maggioranza omogenea e determinata, quella che sarà eletta dai cittadini al primo turno. Una cosa, però, è sicura: i consiglieri comunali di FdI saranno quelli eletti nella lista del partito. Non ci saranno scorciatoie per nessuno: chi dovesse venire folgorato sulla via della vittoria troverà le porte chiuse. Le nostre sicuramente”.

Messaggio a Taccone, ma anche al candidato sindaco Antonio Del Boccio, capitano della polizia provinciale, a capo di una lista civica, ex dirigente di Fratelli d’Italia.

Infine Di Pangrazio, che ha inaugurato la sede il 10 agosto, e si dice certo di essere il favorito.

“Nonostante tutto sono rimasto il punto di riferimento per i cittadini. Anche negli anni che non ho esercitato la funzione di sindaco hanno continuato a cercarmi per chiedere di risolvere i loro problemi e quelli della città. Ad oggi Avezzano è una realtà ferma e triste. Dobbiamo lavorare per ripartire in fretta. Non ho mai avuto tessere di partito e non voglio appartenere a nessun gruppo politico. Voglio dialogare con tutti per fare gli interessi della città e degli avezzanesi”, ha ribadito.