AVEZZANO: CONFERENZA LEGA SU NUOVO OSPEDALE E PARTO INDOLORE IN DIRETTA WEB

Pubblicazione: 24 luglio 2020 alle ore 12:52

AVEZZANO - La Lega Abruzzo ha convocato per oggi pomeriggio alle 15.30, ad Avezzano, nella sede elettorale di via Corradini 97-101, una conferenza stampa per presentare il piano sulle politiche sanitarie nella Marsica della Regione Abruzzo a trazione Lega, con particolare riferimento al nuovo ospedale di Avezzano e alla istituzione del servizio di parto indolore nel nosocomio del capoluogo della Marsica.

Interveranno il candidato sindaco alle elezioni di Avezzano del prossimo mese di settembre, Tiziano Genovesi, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il consigliere regionale Simone Angelosante, che è anche sindaco di Ovindoli.

L'evento verrà trasmesso in diretta , oltre che sulle pagine Facebook di Genovesi e della Lega Abruzzo, sulla pagina e sul sito di AbruzzoWeb.