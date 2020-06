AUTO CONTRO CAMION, TRAGEDIA SULLA A24: LA VITTIMA E' UN GIOVANE GIOCATORE DI BASKET, APERTA INCHIESTA

TERAMO - È Attilio Pierini, 39 anni a luglio, la vittima dell'incidente avvenuto ieri sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo, in direzione Roma.

L'uomo, originario di Porto Recanati, giocatore di basket della Virtus Civitanova Marche, era a bordo della sua auto, un'Audi Q5, quando è andato ad impattare contro un camion in un tratto a doppio senso dell'autostrada per dei lavori in corso.

L'uomo è morto sul colpo, mentre la moglie che viaggiava insieme a lui, F.P., 33 anni - soccorsa con l'eliambulanza del 118 - è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione, si legge sul Centro.

La donna è in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo.

I soccorsi, dopo il primo allarme di alcuni automobilisti, sono scattati immediatamente e in poco tempo sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, gli operatori della Strada dei Parchi, gli operatori del 118 e le pattuglie della polizia autostradale dell'Aquila.

Sotto shock il camionista che, così come dimostrato dalla posizione del mezzo e dai segni di frenata, ha cercato in tutti i modi di evitare l'impatto con la macchina stringendosi il più possibile al guard rail. Ma tutto si è rivelato inutile per scongiurare lo scontro con la vettura.

Il pm di turno Silvia Scamurra ha aperto un'inchiesta e non è escluso che, come atto dovuto, nelle prossime ore il conducente del camion possa essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.