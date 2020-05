ATR: INCONTRO IN REGIONE, PEPE ''C'E' IMPEGNO A SALVARE AZIENDA''

Pubblicazione: 22 maggio 2020 alle ore 16:34

L'AQUILA - “Oggi, finalmente, c’è stato un importante incontro tra i rappresentanti sindacali dell’ATR di Colonnella ed i vertici della Regione Abruzzo, alla presenza anche del Governatore Marco Marsilio”.

Lo dichiara il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, che da diversi mesi segue, da vicino, questa delicata vicenda che vede coinvolti circa 150 lavoratori e le loro famiglie, oramai senza stipendio da oltre cinque mesi.

“Al termine dell’incontro, a cui ha partecipato anche il Sindaco di Colonnella, Leandro Pollastrelli, la Giunta regionale ha preso l’impegno di attivare immediatamente, attraverso l’assessore Piero Fioretti, le procedure per la cassa integrazione prevista dal cosiddetto “Decreto Covid 19” – sottolinea Pepe – al contempo il Presidente Marsilio ha garantito che si adopererà per attivare, insieme ai sindacati, ai commissari e alla proprietà, tutte le attività utili ed idonee a favorire una ripresa concreta per questa azienda che rappresenta una importante realtà produttiva ed occupazionale non solo per la Val Vibrata, ma anche per tutta la provincia di Teramo”. “Da parte mia ho garantito ai lavoratori ed ai rappresentanti sindacali che continuerò a monitorare questa vicenda” conclude l’ex Assessore regionale.