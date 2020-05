EX ASSESSORE FI E SALVINIANI ALLA CONQUISTA DI DUE POLTRONE DA 80 MILA EURO; IN POLE ASTOLFI E D'IGNAZIO. EX POTENTI AMMINISTRATORI ANCORA INFLUENCER? VENTURONI SMENTISCE: ''NON SONO REGISTA NOMINA DG ASL, NON CONOSCO SINDACO D'ALBERTO'' ASP TERAMO, NOMINE CDA E PRESIDENZA

NEL VIVO LOTTA LEGA E GATTI PER DIREZIONI

Pubblicazione: 13 maggio 2020 alle ore 07:19

TERAMO - Con la nomina dei membri del cda della dell’Azienda pubblica servizi alla persona (Asp 2) di Teramo e del presidente dell’assemblea dei portatori d’interesse, Giulia Palestini, entra nel vivo la disfida tra Lega e l’area politica che fa riferimento all’ex assessore regionale di Forza Italia, l'avvocato Paolo Gatti, che ha come ambito trofeo la carica di direttore generale, che vale uno stipendio da 80mila euro l’anno.

Stesso schema nella Asp 01, competente nel territorio settentrionale della provincia teramana.

A conferma di quanto sia calda la partita c'è anche una diatriba in corso tra chi chiede un avviso pubblico, e chi ritiene percorribile la nomina diretta, che consetirebbe maggior discrezionalità alle parti in causa e contendenti.

L’ultima partita è finita uno pari, con una postazione, quella della presidenza, andata Palestini vicina a Gatti, e uno dei due posti in Cda andato a Federica Rompicapo, in quota Lega.

Gatti, uscito dalla politica attiva ma punto di riferimento di una corrente politica ancora molto attiva, ha già un nome pronto per la direzione generale, quello dell’ex sindaco di Atri, Gabriele Astolfi primo dei non eletti alle regionali del febbraio 2019 nelle liste di Forza Italia. Lega permettendo, che ha come dominus nel teramano i consiglieri regionali Pietro Quaresimale, capogruppo, Emiliano Di Matteo e Tony Di Gianvittorio oltre all’assessore esterno al Sociale e al Lavoro, Piero Fioretti.

Sfida parallela si gioca per la medesima carica alla Asp 01, e anche qui manco a dirlo la lotta è tra la Lega e Gatti assieme ad una “cordata politica” che ha come inossidabili punti di riferimento anche altri ex esponenti di spicco della politica regionale e teramana, ancora molto influenti seppure dietro le quinte, e senza ricoprire più incarichi, di cui Abruzzoweb ha già raccontato: Paolo Tancredi, ex consigliere regionale di Forza Italia, ex parlamentare prima forzista poi di Ncd nel centrosinistra, l’ex presidente della Regione di Forza Italia, Gianni Chiodi, l’ex deputato del Partito democratico, il rosetano Tommaso Ginoble, ora passato armi e bagagli in Italia Viva. E infine l’ex assessore regionale alla Sanità del centrodestra, il forzista Lanfranco Venturoni, medico di professione, dato negli ambienti politici teramani impegnato in grandi manovre per l’imminente nomina del nuovo dg della Asl di Teramo, assieme al sindaco di Teramo del centrosinistra Gianguido D’Alberto.

Venturoni però a questa testata smentisce di avere rapporti di amicizia e tanto meno disegni comuni con il sindaco, e di non avere affatto il potere e l’influenza che gli si attribuisce. “Vi ringrazio per avermi citato fra i politici ancora potenti! Purtroppo o per fortuna non è così! Io il sindaco di Teramo, non ci crederete, ma non lo ho mai incontrato e lo conosco solo di vista”, ha precisato l’ex assessore a questa testata.

Tornando all’Asp 02, presidente dell’assemblea è stata nominata l’avvocato Giulia Palestini, 34 anni, di Roseto degli Abruzzi, vicina come detto a Gatti.

Uno dei due membri del cda è invece Federica Rompicapo, 35 anni di Atri, ragioniere, dipendente d’azienda, 35 anni, da sempre impegnata nel campo sociale dove ha ricoperto ruoli apicali nella Croce Rossa. Candidata della Lega alle regionali del febbraio 2019 seconda dei non eletti con 2.970 voti, viene ritenuta vicina al consigliere regionale Di Matteo.

L’altro membro del Cda è Antonio Samuele, 46 anni di Atri, operatore di equipe multidisciplinare che si occupa di riabilitazione psichiatrica, già presidente dell’associazione di volontariato sociale Conamore.

Dunque sia Gatti che la Lega hanno piazzato una pedina in postazioni che avranno voce in capitolo anche per la nomina del dg, che andrà fatta con delibera regionale, previo bando.

Dalla sua la Lega all’Asp 02 ha anche il neo presidente del Cda, Luca Di Pietrantonio, già candidato sindaco dei salviniani a Pineto, alle passate elezioni comunali, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Fioretti.

Se dunque la Lega controlla il Cda, Gatti controlla la base della Asp 02, l’assemblea delle associazioni cooperative e di tutti i portatori di interesse che operano nel sociale nel territorio meridionale del teramano, di competenza della Asp 02.

Toccherà vedere se Astolfi avrà dunque la meglio, nella corsa alla direzione generale della Asp 02, che compenserebbe il mancato ingresso in consiglio regionale, prendendo in aula il posto del sottosegretario forzista Umberto D’Annuntiis, se fosse passata l’equiparazione di quest’ultimo ad assessore, in modo tale da potersi dimettere temporaneamente dal consiglio ed essere surrogato appunto da Astolfi.

Nella tesissima seduta del 3 marzo la Lega, contraria alla norma della surroga, ha fatto mancare infatti numero legale, mandando tutto all’aria. C’è poi la partita per la conquista della carica dell’Asp 01 competente sul territorio settentrionale della provincia.

Qui in corsa per la direzione è un altro gattiano, Giacomo D'Ignazio, geometra dipendente della Provincia di Teramo, nonché ex vice coordinatore provinciale di Forza Italia, che ha avuto un ruolo determinante per la vittoria alle elezioni comunali di Giulianova ad Iwan Costantini, civico di centrodestra, anche lui vicino all’ex assessore.

In un precedente articolo Abruzzoweb aveva scritto che D’Ignazio è “collaboratore della Neo sas”.

D’Ignazio però ha inteso precisare a questa testata che “non sono e non sono mai stato collaborare della Neo, sono stato solo socio uscendo dalla società diverso tempo fa”.

Presidente del cda dell’Asp 1 grazie a sostengo di Fioretti, è l’avvocato Elisabetta Cantore. Nomina che ha provocato polemiche in quanto - hanno accusato esponenti politici teramani, anche salviniani -, Cantore farebbe parte del team di avvocati dello studio Macè di Roseto degli Abruzzi dove presta la sua opera di avvocato anche la collega Caterina Longo, compagna di Fioretti.

Una circostanza smentita dalla stessa Longo, i due legali sono solo amiche.

Anche Longo, suo malgrado, è stata al centro di un caso politico per una nomina nazionale nella commissione Pari opportunità, senza compenso, finita con le sue dimissioni.

Infine la singolar tenzone si consuma in queste settimane anche nella sanità teramana: a breve andrà nominato il nuovo direttore generale della Asl provinciale, ora retta pro-tempore dal direttore amministrativo, Maurizio Di Giosia. Vicino alla Lega, è in odore di nomina definitiva e da questo punto di vista non ci dovrebbero essere sorprese.