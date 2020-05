ARTA ABRUZZO: L'AVVOCATO AQUILANO DIONISIO NUOVO DIRETTORE GENERALE, 'IN PRIMA LINEA ANCHE PER COVID'

Pubblicazione: 12 maggio 2020 alle ore 19:16

L'AQUILA - L’avvocato aquilano Maurizio Doinisio è il nuovo direttore generale dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) Abruzzo.

Lo ha deciso la Giunta regionale nella seduta che si è appena conclusa.

La nomina è stata proposta dal vice presidente con delega all’Ambiente Emanuele Imprudente, della Lega.

Dioniso è stato già direttire generale del 2000 al 2005 con la Giunta di centrodestra guidata dal presidente, Giovanni Pace.

"Sono grato alla Giunta e al suo presidente Marco Marsilio con un particolare ringraziamento al vice presidente Imprudente – spiega a caldo -, sono lusingato dall’essere stato chiamato alla guida dell’Arta in un momento particolare per la Regione Abruzzo, saremo in prima linea anche poter debellare, nei limiti delle competenze ambientali, il covid-19".