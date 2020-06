APP IMMUNI: SALVINI ALL'AQUILA, ''NON LA SCARICO SE NON E' GARANTITA PRIVACY''

Pubblicazione: 08 giugno 2020 alle ore 19:17

L’AQUILA - “Io non consiglio nulla agli abruzzesi perché decideranno con la loro testa, io non la scarico fino a quando non ho garanzia assoluta di come vengono trattati e custoditi i miei dati, non scarico alcunché”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine di una conferenza stampa all’Aquila, dell’App Immuni che tra l’altro vede l’Abruzzo tra le cinque regioni dove c’è la sperimentazione.

“Mi dicono che la partecipazione cinese è minima, è al 2 oer cento io dove c’è puzza di regime comunista non scarico nulla. Dato che anche all’interno dei servizi di intelligence italiani è stato sollevato qualche dubbio che non trova ancora risposta io non scarico nulla – ha spiegato ancora -. Non è una polemica politica perché la propone Conte. Capisco che durante il periodo di chiusura sui siti internet sono circolati dati ma io volontariamente non mando ulteriori dati nella disponibilità di altri”.