ANGELOSANTE: 'ASL SI ADOPERI PER RIAPERTURA H24 PESCINA E TAGLIACOZZO'

Pubblicazione: 01 giugno 2020 alle ore 09:35

AVEZZANO - "I sindaci della Marsica intendono chiedere, giustamente, alla Asl di riferimento,ben consapevoli delle scelte sciagurate operate dal precedente governo regionale,la riapertura h24 dei posti di primo soccorso dei comuni di Pescina e di Tagliacozzo tenendo ben presente il periodo emergenziale tutt'ora in corso a pari merito della peculiarità territoriale rappresentata da tali presidi".

Lo afferma Simone Angelosante ,consigliere regionale della Lega "da rappresentante in Regione del mio territorio e da medico non posso che prendere atto di aver vissuto e superato con successo,almeno fino ad oggi, una delle più gravi situazioni sanitarie mai accadute prima. Noi della Lega Abruzzo abbiamo condiviso la scelta di lasciare i nosocomi marsicani 'Covid free' per poter affrontare meglio l’emergenza;abbiamo compreso la scelta della sospensione temporanea dei presidi di pronto intervento degli ospedali minori del territorio per limitare il rischio di contagio e per potenziare gli aspetti di sicurezza del pronto soccorso di Avezzano con la creazione di specifici percorsi Covid; ci siamo fatti promotori della attivazione dei tamponi di ultima generazione con esito dell’esame in 20 minuti( in collaborazione con la direzione sanitaria e prendendo personalmente contatti con l’università Federico II di Napoli riuscendo a portare questa metodica di estrema funzionalità ad Avezzano); avevamo predisposto l'attivazione di posti letto per percorso post Covid per il pronto soccorso di Pescina e per la riabilitazione a Tagliacozzo, posti che, grazie a Dio, non sono serviti per il basso numero di ricoverati nella nostra Provincia - prosegue Angelosante - adesso però non possiamo che constatare il valzer di prese di posizioni differenti circa la riapertura H24 dei presidi di Pescina e Tagliacozzo,noi della Lega non condividiamo queste modalità in quanto lontane dall'interesse primario di tutelare le nostre comunità", chiosa Angelosante.