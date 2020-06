AMMINISTRATIVE ABRUZZO: IDEA-CAMBIAMO, ''LEGITTIME PROPOSTE MA COALIZIONE DECIDA''

Pubblicazione: 14 giugno 2020 alle ore 15:44

AVEZZANO - "In vista della tornata amministrativa che interesserà importanti comuni dell’Abruzzo, a cominciare dalle città di Chieti e Avezzano, è diritto di ciascuna forza politica proporre dei nomi per la candidatura a sindaco, ma poi dovrebbe essere dovere della coalizione addivenire a una sintesi in tempi congrui ma anche compatibili con le esigenze elettorali".

Lo dichiarano il senatore Gaetano Quagliariello, il vicepresidente vicario del consiglio regionale Roberto Santangelo e il coordinatore regionale abruzzese di “Idea-Cambiamo” Mimmo Srour.

La nota fa seguito alle dichiarazioni di Forza Italia e Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi avevano già tentato di frenare gli entusiasmi leghisti dopo la visita all'Aquila del leader Matteo Salvini che ha spinto gli esponenti del carroccio a tornare a rivendicare con forza il diritto di scegliere i candidati sindaco di Chieti e Avezzano.

I nomi sono quelli di Fabrizio Di Stefano, ex parlamentare e consigliere regionale di Pdl e Forza Italia, per il capoluogo teatrino, e di Tiziano Genovesi, coordinatore provinciale dell’Aquila, per il centro della Marsica. Per quest'ultimo la candidatura dovrebbe essere ufficilizzata proprio domani con una conferenza stampa.

Ma gli esponenti di Idea-Cambiamo sottolineano: "Noi ci conformeremo a questo metodo ma se il tempo residuo, che ormai è breve, dovesse trascorrere invano senza che si giunga a una decisione di coalizione, ne prenderemo nostro malgrado atto e avanzeremo anche noi una nostra proposta".