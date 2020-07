VACCA (M5S), ''A PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO RISPONDIAMO CON I FATTI'' ALTA VELOCITA' PESCARA-ROMA E PESCARA-BARI INSERITA TRA LE ''130 OPERE STRATEGICHE''

Pubblicazione: 07 luglio 2020 alle ore 18:49

ROMA - "Questo provvedimento, il dl Semplificazioni, rappresenta anche la base del 'Recovery Plan', la base del nostro rilancio".

Lo assicura il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Avremo degli appalti più semplici e veloci, ci sarà l'affidamento diretto", ha aggiunto Conte, che ha parlato del via libera a una lista di "130 opere strategiche", tra cui l'Alta Velocità Pescara-Roma e Pescara Bari;

"Agli stati generali dell'economia è arrivato un appello corale a ridurre le burocrazie e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l'abbiamo realizzata con un decreto che semplifica, velocizza, digitalizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti. Questo decreto è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno", per uscire dall'emergenza "è necessario, per renderlo più agile e competitivo", ha continuato il premier.

Poi, l'annuncio: "Questo pomeriggio inizierò un tour nelle capitali europee per elaborare la strategia finale in vista del Consiglio europeo".

“Con l’elenco delle opere prioritarie del Mit e con il Decreto semplificazioni la linea ferroviaria veloce Roma-Pescara viene confermata opera strategica dal governo Conte”.

Così in una nota il deputato abruzzese del Movimento 5 stelle, Gianluca Vacca.

Al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ormai non sa più dove aggrapparsi per attaccare il governo, continuiamo a rispondere con i fatti, con i provvedimenti e con la consueta disponibilità a lavorare per il bene degli abruzzesi, senza dover inventare inutili polemiche e strumentalizzazioni politiche”, conclude Vacca.