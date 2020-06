ALLARME NUOVI FOCOLAI, ANCORA TENSIONE A MONDRAGONE

Pubblicazione: 26 giugno 2020 alle ore 15:38

ROMA - Resta alta tensione nei palazzi ex Cirio di Mondragone, in provincia di Caserta, dove è stata istituita una zona rossa per un focolaio di contagi nella comunità di braccianti bulgari e, nella notte, è stato dato alle fiamme con una bottiglia incendiaria il furgoncino di uno degli abitanti dei palazzi.

Effettuati 730 tamponi. Allarme della Uil sul focolaio alla Bartolini di Bologna: 'I lavoratori sono terrorizzati'.

Il virus è paragonato alla Spagnola dal direttore aggiunto dell'Oms Guerra: 'Andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti nella seconda ondata'. Il governatore del Veneto Zaia è pronto a firmare un'ordinanza che dà il via libera agli sport di contatto e alle processioni.