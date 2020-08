AL VIA CONTROESODO: VACANZE FINITE PER 3 ITALIANI SU 4, DOPPIO BOLLINO ROSSO

Pubblicazione: 23 agosto 2020 alle ore 07:43

ROMA - Fine settimana di controesodo con previsione di doppio bollino rosso, ieri, con un relativo rallentamento del traffico nella mattinata di oggi, domenica (bollino giallo), per passare al bollino rosso nel pomeriggio.

Con questo weekend si concludono le vacanze estive per quasi tre italiani su quattro (73%) che hanno scelto di andare in vacanza nell'estate 2020 anche se non mancano quanti sono in partenza per fine agosto e settembre, calcola Coldiretti-Ixè.

Traffico intenso ieri sulle tre direttrici principali: quella da sud a nord sulla A1, quella nella stessa direzione sulla costa adriatica e quella (a Y) che riporta le auto dei vacanzieri dalla Toscana e dalla Liguria verso Milano e le altre città della Pianura Padana.

Un incidente avvenuto all'alba, con il ribaltamento di un autotreno per il trasporto di rifiuti organici, ha provocato intensi rallentamenti e code interessando la A1 tra Caserta e Capua, dove - dopo la chiusura della carreggiata con uscita obbligatoria a Caserta nord e rientro a Capua in direzione Roma - si sono registrati 10 km di veicoli in coda.

Nel pomeriggio di ieri traffico intenso è stato registrato sulla A1, con di 9 km di code a tratti tra Terre di Canossa-Campegine e Bivio A1/A15 verso Milano per lavori, con tempo di percorrenza di 50 minuti; sempre sulla A1 code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante per traffico intenso, in direzione Milano, e code a tratti per 5 km tra Ponzano Romano e Attigliano per traffico intenso, sempre in direzione nord; ancora code a tratti sulla A1 tra Caserta nord e Caianello verso Roma per traffico molto intenso e tempo di percorrenza di 50 minuti.

Sulla A30 coda di 2 km per l'immissione in A1 e di 1 km alla barriera di Salerno in direzione di Roma;

Sulla A12 ci sono code a tratti a causa del traffico intenso nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa Nord e l'allacciamento con l'A15, in direzione Genova;

sulla A14 rallentamenti con code a tratti tra Poggio Imperiale e Porto Sant'Elpidio e tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna; sulla A16 c'è stata una coda di 4 km tra Lacedonia e Grottaminarda verso Napoli per riduzione di carreggiata; sulla A22 rallentamenti con code a tratti tra Chiusa ed Affi verso sud, con coda di 6 km per l'innesto in A1 a Carpi, mentre in direzione nord rallentamenti con code a tratti tra Rovereto e Trento.

Al porto di Messina ci sono fino a tre ore di attesa per l'imbarco verso Villa San Giovanni. Sulla rete stradale in gestione ANAS il traffico è intenso e regolare. Rallentamenti con code a tratti si sono registrati sulla SS51 all'altezza dell'innesto con la SS13 in direzione sud e sulla SS16 in Puglia in direzione nord.

Alle 16 sono cessate le limitazioni alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che torneranno in vigore questa mattina, domenica 23 agosto, dalle 7 e sino alle 22.

Questi stessi orari riguarderanno anche il weekend successivo, quello del 29 e 30 agosto che è considerato dalle previsioni del traffico di Autostrade per l'Italia meno impegnativo, con bollini gialli venerdì pomeriggio e nelle giornate di sabato e domenica.

Un solo avviso di "traffico intenso" (giallo) per il controesodo in settembre nel pomeriggio di domenica 6.