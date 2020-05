AFFITTI UNIVERSITARI: UIL, ''ACCOLTA RICHIESTA BONUS DA REGIONE''

Pubblicazione: 25 maggio 2020 alle ore 12:16

SULMONA - "Lo avevamo espressamente richiesto con un autentico grido d'aiuto e ci fa enormemente piacere sapere di non essere rimasti inascoltati. I fondi per garantire agli studenti abruzzesi fuori sede il pagamento degli affitti sono,dalla Regione Abruzzo, stati stanziati e con essi la possibilità per gli universitari di poter contare su un budget che andrà a compensare le spese per sostenere i collegamenti da remoto. Il bonus varrà un massimo di 1000 euro ed andrà a coprire le spese sostenute per il pagamento degli affitti dei mesi di marzo, aprile e maggio e sarà erogato per riduzione reddito familiare. Le stesse saranno assicurate previa richiesta degli interessati seppur assoggettati a constatazione ISEE familiare. Ringraziamo la Giunta regionale per avere accolto la nostra richiesta e per avere avuto il merito di aver contribuito ad offrire ai giovani studenti abruzzesi la possibilità di vivere l'esperienza universitaria con maggiore determinazione e credibilità nelle istituzioni".

È quanto dichiarano in una nota il componente della Segreteria confederale Uil Adriatica Gran Sasso Mauro Nardella e il segretario generale regionale della Federazione Uil-Scuola Rua Abruzzo, Marco Angelini.

La UIL ringrazia la Regione Abruzzo "per aver accolto il nostro appello e per aver permesso ai ragazzi che hanno scelto di proseguire gli studi, pur di non mancare all'appuntamento con la crescita culturale e professionale e sobbarcandosi centinaia di chilometri di viaggio dai loro luoghi di nascita, di farlo sapendo di poter contare su una benvenuta quanto inaspettata compensazione economica".