ACQUA: ''INCREDIBILE PERDITA NELLA MARSICA'', FORUM H2O, ''CAM INTERVENGA''

Pubblicazione: 26 luglio 2020 alle ore 10:36

L'AQUILA - "Una perdita impressionante di preziosa acqua in piena stagione estiva da una adduttrice principale, quella del Ferriera: è quanto si vede nelle immagini raccolte ieri durante una passeggiata lungo il fiume Giovenco da Sergio Rozzi, responsabile dell'associazione Erci team onlus".

Così, in una nota, il Forum H2O che sottolinea: "Litri e litri di prezioso liquido vengono persi tra Aschi e San Sebastiano".

"D'altro lato i più recenti dati dell'Istat certificano che in Italia gli acquedotti perdono quasi metà dell'acqua che trasportano, precisamente il 47,9%. In Abruzzo ci sono aree in cui questa percentuale sale ancora".

"Come Forum H2O - prosegue la nota -, ringraziando per la segnalazione, non possiamo che chiedere all'azienda Cam di verificare e intervenire immediatamente per riparare questa enorme falla che, dalle prime informazioni che abbiamo raccolto presso amministratori locali, sarebbe stata segnalata da mesi".

"Visto il ripetersi di situazioni simili (si pensi al Vastese o al Gran Sasso), con vere e proprie emergenze che coinvolgono decine migliaia di cittadini, è veramente inconcepibile pensare di spendere i fondi in arrivo dall'Europa o dallo stato per le solite grandi opere come impianti da sci (si pensi ai 12,8 milioni per i nuovi impianti di Ovindoli) e nuove strade invece che destinare i fondi a depuratori, riparazione delle reti idriche colabrodo, messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, manutenzione della rete viaria esistente, riconnessione ecologica e interventi sui dissesti idrogeologici, riqualificazione delle periferie", conclude il Forum Acqua.