ABRUZZO PROTAGONISTA DI 'RIPARTE L'ITALIA': PALCO VIRTUALE M5S

Pubblicazione: 02 luglio 2020 alle ore 12:55

L'AQUILA - Green new Deal, misure per le imprese, Next generation Ue, Cassa Integrazione, sostegno ai comuni, sono solo alcuni degli argomenti che tratteremo nel prossimo appuntamento con "Riparte l'Italia", il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle tra le regioni italiane, che domani sarà dedicato ad Abruzzo e Molise.

Vivremo un momento di confronto ed approfondimento con il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che illustrerà il piano di riconversione ambientale ed energetico e gli ultimi importanti risultati nella lotta per legalità e la tutela del nostro territorio.

Seguirà l'intervento di Gianluca Castaldi, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento che farà il punto sul percorso delle riforme a sostegno di imprenditori, artigiani, commercianti, partite iva, insieme a Gabriella Di Girolamo, senatrice nella Commissione lavori pubblici. Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ci parlerà delle misure adottate nei decreti CuraItalia,

Liquidità e Rilancio per le imprese ed i cittadini, con particolare attenzione ai provvedimenti realizzati per gli Enti Locali. E poi il capitolo dedicato alle misure che impattano sui territori abruzzesi e molisani con Sara Marcozzi, capogruppo M5S regione Abruzzo, Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, Andrea Greco, capogruppo M5S regionale Molise, Rosa Alba Testamento, portavoce in Commissione Cultura Camera.

Focus sulle straordinarie opportunità turistiche e paesaggistiche, sulla scuola e sugli interventi per favorire il rilancio delle realtà locali colpite dalla crisi Covid. Infine, un punto sugli emendamenti del MoVimento 5 Stelle per migliorare il Decreto Rilancio, sul Recovery Plan italiano e sull'utilizzo dei fondi europei con l'europarlamentare Mario Furore, con Fabrizio Ortis, Commissione Difesa Senato, Daniela Torto, commissione bilancio/politiche Ue Camera, e b, Commissione Affari Costituzionali Camera.

L’appuntamento è per venerdì 3 luglio, a partire dalle 20.30 sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle.