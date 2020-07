ABRUZZO, COMMISSIONE VIGILANZA: IN ODG ASSE ATTREZZATO E LAVORI PER CUCINA OSPEDALE VASTO

Pubblicazione: 09 luglio 2020 alle ore 10:18

L'AQUILA - Torna a riunirsi la Commissione Vigilanza del Consiglio regionale d'Abruzzo.

Giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 10, si terrà una nuova seduta con il presidente Pietro Smargiassi a dirigere i lavori.

Sono tre i punti iscritti all'ordine del giorno. Il primo riguarda la richiesta di chiarimenti in merito alle risorse destinate per abbattimento e ricostruzione del Cavalcavia n. 5 dell'Asse Attrezzato di Chieti-Pescara in località Dragonara.

A relazionare sarà il consigliere regionale Barbara Stella, con l'audizione del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega Mobilità-Infrastrutture, Umberto D'Annuntiis.

Nel secondo punto all'ordine del giorno si parlerà della procedura di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria nella cucina dell'Ospedale 'S. Pio' di Vasto su cui relazionerà il presidente Smargiassi, con le audizioni dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, del direttore generale della Asl 2 Thomas Schael e del Direttore Sanitario della Asl 2 Angelo Muraglia.

Infine, si parlerà della procedura di acquisto del database smart alert, con il consigliere regionale Francesco Taglieri.

Anche in questo caso, saranno auditi l'assessore Verì e il direttore generale della Asl 2 Thomas Schael, ai quali si aggiungerà il direttore Dipartimento Sanità Regione Abruzzo Claudio D'Amario.