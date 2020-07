A24-A25: SDP, ''DA NOI RISPETTATI IMPEGNI, CONTRATTI E CONVENZIONI''

Pubblicazione: 13 luglio 2020 alle ore 19:45

PESCARA - "Abbiamo fornito, al Ministero e alle autorità giudiziarie che stanno verificando, tutte le informazioni, gli atti e la collaborazione perché si arrivi presto a verificare non solo la correttezza dell'operato, ma anche la situazione di sicurezza in cui operano le autostrade A24 e A25. A intervalli oramai scontati, tornano a galla situazioni e fatti che risalgono indietro nel tempo. Quasi a voler creare e mantenere alta una tensione sui media, col solo obiettivo di mettere in cattiva luce l'operato di Strada dei Parchi".

E' quanto si legge in una nota di Strada dei Parchi Spa.

"In una strategia del 'così fan tutte' - si legge ancora - ormai chiara e palese nelle procedure e negli obiettivi. Come concessionario, ribadiamo ciò che abbiamo detto in altre occasioni: siamo certi di aver operato secondo scienza e coscienza. Rispettando impegni, contratti e convenzioni. Sotto questa luce abbiamo fornito alle autorità massima collaborazione per favorire la loro azione di verifica e di controllo. Il nostro auspicio è che si arrivi, prima possibile, a ripristinare la verità dei fatti".