A14, VIDEO DELL'EUROPARLAMENTARE CASANOVA: ''BLOCCATO, ANCHE OGGI CHILOMETRI DI CODE. UNA VERGOGNA, BRAVO MARSILIO''

Pubblicazione: 19 luglio 2020 alle ore 17:11

L'AQUILA - "Sono sull'A14, ancora oggi code di chilometri. E' impercorribile, vergogna! Interpreto il sentimento dei tanti italiani che percorrono queste strade. Ora dicono che fanno pagare metà del pedaggio. A noi non interessa l'elemosina. Come i 600 euro per il coronavirus: noi vogliamo lavorare, non l'elemosina".

Lo ha detto, postando un video sulla sua pagina Facebook, l'europarlamentare della Lega Massimo Casanova, proprietario del Papeete Beach e fedelissimo del leader Matteo Salvini, che rappresenta anche l'Abruzzo essendo stato eletto nel collegio che comprende anche la nostra regione.

"È necessario alzare la voce tutti e agire - ha scritto Casanova - Le Regioni si facciano sentire. Ringrazio il governatore dell’Abruzzo, Marsilio, per aver risposto prontamente al mio invito a farsi parte attiva di un’azione risarcitoria. Chiedo al governatore Pd delle Marche di fare lo stesso. È indecente ciò che sta accadendo ai danni di interi territori e dei cittadini italiani”.