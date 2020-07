A14: ''TRA MARCHE E ABRUZZO SITUAZIONE FUORI CONTROLLO, DANNI INCALCOLABILI''

Pubblicazione: 02 luglio 2020 alle ore 17:58

PESCARA - "La situazione in A14, nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Pescara, è ormai fuori controllo. Ci sono ogni giorno ore di fila per percorrere pochi chilometri".

Così il senatore del Pd Francesco Verducci.

"La ricaduta negativa sul sistema economico ed imprenditoriale e sulla vita dei cittadini è enorme. Con l'approssimarsi al periodo da 'bollino rosso' dell'estate la situazione peggiorerà ulteriormente. Un territorio già alle prese con le ripercussioni del sisma e del covid non può vedersi costretto a fronteggiare un'ennesima emergenza".

"La società concessionaria Autostrade ed il Ministero devono intervenire immediatamente su una situazione che si trascina da inizio anno - attacca Verducci - Non è accettabile che, durante la stagione estiva, si debba assistere al totale congestionamento della Statale 16 Adriatica a causa delle chiusure dei viadotti e dei lavori di ripristino sull'A14. I cantieri dovranno garantire lo scorrimento del traffico in autostrada e la massima velocità dell'intervento, - auspica - per evitare di finire in pieno agosto nella stessa condizione verificatasi nel dicembre scorso per la viabilità locale tra Porto Sant'Elpidio e Pescara".

"Ho depositato una ulteriore interrogazione urgente alla ministra Paola De Micheli - riferisce il senatore Pd - per chiedere di ripristinare la regolare funzionalità dell'arteria e per accelerare i tempi di adeguamento concordati con Autostrade. Marche e Abruzzo - conclude - stanno subendo un colpo durissimo che pregiudica la vita e le potenzialità di migliaia di imprese e danneggia in maniera fortemente negativa l'immagine di entrambi le regioni, con un danno incalcolabile in piena stagione estiva".