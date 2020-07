A14: D'ALESSANDRO, ''MARSILIO NON SE NE E' MAI OCCUPATO IN PARLAMENTO, NON SAPEVA DOVE FOSSE L'ABRUZZO''

Pubblicazione: 29 luglio 2020 alle ore 19:01

PESCARA - "Marsilio è stato per anni in Parlamento e non sapeva neanche che esisteva l’Abruzzo. Perché nella sua attività parlamentare non si è mai occupato della A14. Perché le opere non si sono fatte quando la Meloni era ministro? Abbiamo un presidente in vacanza in Abruzzo e crede che la sua funzione si esaurisce a produrre comunicati stampa".

Lo scrive in una nota il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro che spiega: "Con la mia iniziativa parlamentare e, soprattutto, con il lavoro che quotidianamente facciamo a Roma cerchiamo di garantire risorse all’Abruzzo anche nella grande assenza dell’azione della Regione e del suo presidente".

"Stia sereno Marsilio, il lavoro che non fa lui lo facciamo noi, continuerò a seguire questa vicenda e le altre che riguardano la mia Regione", chiosa D'Alessandro.