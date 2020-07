A CASTELVECCHIO SUBEQUO RIAPRE ''VIVENDO STORE'' CON DOPPIO APPUNTAMENTO ''SUI SENTIERI DEL GUSTO''

Pubblicazione: 29 luglio 2020 alle ore 16:05

CASTELVECCHIO SUBEQUO – Riapre a Castelvecchio Subequo (L’Aquila) dopo il lungo lockdown “VivendoStore”, l'innovativo spazio che ha aperto i battenti nel dicembre scorso che consente di vivere le bellezze ambientali e storiche architettoniche dell’Abruzzo interno, assaggiare e acquistare i prodotti tipici, attraversare virtualmente quei borghi e tratturi che poi si visiteranno veramente accompagnati da sapienti guide.

Si riparte con un doppio appuntamento, sabato e domenica prossimi, 1 e 2 agosto, “Sui sentieri del gusto”: due serate a base di prodotti tipici locali accompagnate da musica dal vivo.

“Siamo fortemente convinti che il territorio si promuove attraverso la valorizzazione delle sue produzioni tipiche, i piatti, i prodotti della tradizione realizzati secondo le ricette di un tempo e con ingredienti a chilometro zero”, affermano i fondatori di Vivendo, Luca e Mauro Acconcia e Patrizia Di Meglio.

“I prodotti tipici, conseguenze di storia, tradizioni e costumi, possono diventare attrattori d’interesse per la promozione del territorio perché la destinazione turistica è importante ma la narrazione dell’esperienza lo è di più”.

“Sabato riprendiamo il viaggio di Vivendo attraverso un nuovo modo di raccontare il territorio”, spiegano, “lo faremo proponendo degustazioni di prodotti del territorio. Si tratta di una vera e propria cena a base di antipasti, primi, contorni, secondo frutta e dolce”.

Sarà possibile degustare vini di alta qualità in un angolo tipico della struttura o birra artigianale.

Tutti i prodotti potranno essere acquistati nello spazio showroom.

Dalla prossima settimana, poi, Vivendo sarà aperto a pranzo e a cena su prenotazione e con servizio d’asporto.

Non mancheranno le serate a tema in linea con lo stile del locale, per soddisfare due aspetti fondamentali: il gusto e l'intrattenimento. “Infatti”, annunciano Luca, Mauro e Patrizia, “oltre a offrire menu speciali, coinvolgeremo gli ospiti con eventi particolari”.

Vivendostore grazie al suo sistema di digitalizzazione vuole promuovere e vendere anche servizi del territorio partendo dalla Valle Subequana.

Lo scopo è quello di creare sinergie tra le attività operanti nel territorio legate allo sport outdoor, al turismo esperienziale, all’accoglienza turistica.

Lo fa attraverso la propria piattaforma in grado di gestire un sistema di prenotazione online.

Ad ogni struttura aderente sarà permesso di gestire le proprie attività attraverso un’area riservata.

Il servizio può essere organizzato in pacchetto, ciò significa che può essere programmata una molteplicità di servizi erogati in più giorni. Con questa peculiarità, si potranno offrire i servizi di più strutture.

Per informazioni e prenotazioni 0864-797942, 349-5038116 o 348-3727845.