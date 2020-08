UN REPORTER IN VALIGIA: SABATO ON LINE PUNTATA DEDICATA ALL'ABRUZZO

Pubblicazione: 13 agosto 2020 alle ore 18:02

L'AQUILA - “L’Aquila rinata” è il titolo del primo episodio della stagione di ‘Un reporter in valigia’ dedicata all’Abruzzo. La web-serie di viaggi del video-reporter Mirco Paganelli, che quest’anno approfondisce il turismo di prossimità, comincia dal capoluogo abruzzese.

“Ero stato all’Aquila nel 2015 quando ancora regnava il silenzio tra gli edifici scafandrati e le strade senza bar. Mi ha gratificato molto trovare una città finalmente ‘città’”, afferma Paganelli anticipando il primo episodio della stagione dal titolo ‘Abruzzo, dove nasce il silenzio’ che verrà pubblicata sui canali Instagram, Facebook e YouTube di ‘Un reporter in valigia’. “La ricostruzione è stata lenta ed è tutt’ora in corso – testimonia il video-reporter -. In questa città c’è un’intera generazione cresciuta tra i cantieri e le gru. Oltre al dramma della perdita di vite umane con il terremoto del 2009, la distruzione ha minacciato l’identità per un’intera comunità. Per questo sono contento di trovarla viva e vissuta. Andate a visitare L’Aquila e a sostenere i suoi tenaci abitanti”, è l’esortazione del giornalista. Gli episodi successivi della stagione spazieranno dai borghi sconosciuti di montagna ai trabocchi sul mare.