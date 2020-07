''TRENO DERAGLIATO NELLA VALLE SUBEQUANA'', ALLARME CORRE SUI SOCIAL MA E' UNA FAKE NEWS

Pubblicazione: 19 luglio 2020 alle ore 11:40

L'AQUILA - Un treno deragliato nella Valle Subequana.

La "notizia" ha cominciato a circolare nella tarda serata di ieri e l'allarme si è esteso in poco tempo in buona parte d'Abruzzo per rivelarsi, dopo le verifiche del caso, infondata.

Tante le segnalazioni arrivate anche a questo giornale per quello che si è rivelato poi uno "scherzo" o meglio ancora una fake news, così come confermato dalle forze dell'ordine.

Voci prive di fondamento che pure hanno fatto il giro dei social agitando gli animi in una tranquilla serata di luglio.

Da chi sia partita l'"iniziativa", al momento, non è dato saperlo ma, passato qualche minuto, si è già cominciato a parlare di "allarme rientrato", come riferito da diverse fonti.

Un passo indietro che non è servito a placare la curiosità e a sedare i timori di chi, spaventato dai primi messaggi, ha immaginato tragici scenari su un ipotetico binario delle "9 e 3/4".

Fortunatamente niente di quanto inizialmente ipotizzato si è rivelato vero e il caso potrebbe essere derubricato ad un semplice scherzo dal dubbio gusto. (azz.cal)