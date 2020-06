SANTANGELO: GIOIA DEI MARSI HA UN RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO PNALM

Pubblicazione: 27 giugno 2020 alle ore 12:37

L'AQUILA - Nella seduta del 26 giugno 2020 della Comunità del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono stati designati i nuovi membri del Consiglio Direttivo di nomina territoriale: Carlo Rufo per il versante laziale; Attilio Pistilli e Antonio De Ioris per il versante abruzzese; Franco Di Risio per il versante molisano.

"È un importante risultato per l’amico Antonio De Ioris e per il comune di Gioia dei Marsi, “Socio fondatore", insieme ad altri 6 Comuni, della storica area protetta riconosciuta nel 1923. Gioia dei Marsi non esprimeva un membro nel Consiglio del Parco dal lontano 1930."

"Sono fermamente convinto che la sua nomina sarà un valore aggiunto e rappresenta una straordinaria opportunità di tutela e crescita sostenibile per l'intero territorio", ha dichiarato Roberto Santangelo vice presidente vicario del Consiglio regionale.

"A lui e a tutti i membri vanno le mie congratulazioni, certo che sapranno interpretare al meglio le esigenze della Comunità che rappresentano al fine di promuovere la conservazione e lo sviluppo del Parco. Buon lavoro".