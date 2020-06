IN ITALIA ANCORA FOCOLAI ATTIVI, L'EPIDEMIA NON E' CONCLUSA

Pubblicazione: 07 giugno 2020 alle ore 18:30

ROMA - Epidemia coronavirus ancora non conclusa in Italia, con focolai attivi. In calo i contagi, 270 in più in un giorno. Cinque le regioni con zero nuovi casi: Campania, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata.

Traffico e spiagge piene nel primo weekend della fase 3. Arrivati anche i primi turisti tedeschi. Scuola: via libera definitivo al decreto. Il dl Rilancio: subito operativo il bonus affitti per gli immobili commerciali e professionali.