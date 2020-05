'HO SOGNATO CELESTINO': CERIMONIA SUL YOUTUBE E SOCIAL COMUNE L'AQUILA E TSA

Pubblicazione: 18 maggio 2020 alle ore 11:04

L'AQUILA - È tutto pronto per la cerimonia per San Pietro Celestino promossa dal Comune dell'Aquila e prodotta dal Teatro Stabile d'Abruzzo che si svolgerà domani, 19 maggio, alle 17:30 nella Basilica di Collemaggio.

Un appuntamento che, secondo le indicazioni fornite nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto venerdì scorso in Prefettura, per ragioni di incolumità legate al contenimento e contrasto del coronavirus potrà essere aperto, per un numero di partecipanti contingentato stabilito da un piano di sicurezza, agli organizzatori, ai rappresentanti delle forze dell’ordine nonché a una delegazione del personale medico e sanitario dell’ospedale San Salvatore.

Con “Ho sognato Celestino”, infatti, oltre a celebrare il compatrono del capoluogo d’Abruzzo, verrà reso omaggio a tutti coloro che nel nosocomio aquilano hanno fronteggiato l’emergenza sanitaria e quotidianamente sono a difesa della salute della comunità.

L’evento, che sarà preceduto da un pensiero sulla figura del Santo Pontefice da parte del rettore della Basilica, sarà fruibile sul canale Youtube del Comune dell’Aquila nonché sulle pagine social ufficiali dell’ente e i canali istituzionali del Teatro Stabile d’Abruzzo.