''COME MAI PRIMA'': COCA COLA AL FIANCO DEI RISTORATORI DELL'ABRUZZO

Pubblicazione: 30 luglio 2020 alle ore 13:11

ORICOLA – Coca-Cola lancia la campagna comunicativa “ComeMaiPrima” per sostenere la fase di ripresa, dopo l’emergenza COVID-19, ed affrontare ogni cosa “come mai prima”.

Accanto al Manifesto, la campagna pone un’attenzione specifica al mondo della ristorazione che sta ripartendo tra molte difficoltà, celebrando e supportando i bar e i ristoranti, invitando a riapprezzarli come mai prima in questa nuova normalità.

In Abruzzo, inoltre, regione particolarmente a cuore per Coca-Cola vista la presenza dello stabilimento di Oricola, saranno messi a disposizione diversi strumenti per avere maggiore visibilità e ottenere più traffico nei punti vendita.

Grazie alla piattaforma “ADCreator” sarà infatti possibile creare in modo semplice una comunicazione pubblicitaria a cui Coca-Cola darà visibilità digital, proprio nelle vicinanze del punto vendita.

Inoltre verranno forniti materiali per agevolare il rispetto delle normative in merito al distanziamento sociale.

La campagna #ComaMaiPrima rappresenta solo l’ultima delle iniziative messe in campo da Coca-Cola per il settore dell’Horeca durante l’emergenza da COVID-19.

Nei mesi di chiusura forzata, infatti, l’azienda ha reinvestito più di 1.3 milioni di euro in tutta Italia per supportare il mondo del Fuori Casa attraverso politiche commerciali, fiscali e di comunicazione dedicate, mirate a fornire il miglior supporto possibile ad un settore strategico per l’economia nazionale.

In Italia, Coca-Cola ha donato oltre 1.4 milioni di euro a Croce Rossa Italiana, che ancora oggi fornisce un sostegno fondamentale per debellare l’epidemia.

Inoltre, sono state effettuate ulteriori donazioni ad ospedali sul territorio, a cui sono stati offerti più di 1 milione di prodotti per medici e operatori sanitari e dispositivi di sicurezza individuale.