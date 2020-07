ALITALIA, FEBBO: RIPRISTINARE IN ABRUZZO IL COLLEGAMENTO DA E PER MILANO

Pubblicazione: 03 luglio 2020 alle ore 12:39

PESCARA - "Il Governo intervenga presso il Commissario Unico di Alitalia per sollecitare quanto prima la ripresa dei voli Pescara-Linate che rappresentano l’unico collegamento con la città di Milano veramente fruibile per il sistema dell’economia abruzzese".

A chiederlo è l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo in una nota scritta, indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti onorevole Paola De Micheli, ribadendo come "l’aeroporto d’Abruzzo rappresenta una delle principali piattaforme di trasporto per il sistema economico e turistico dell’Abruzzo. La nostra Regione prima della pandemia aveva due collegamenti giornalieri ed in questa fase di riorganizzazione e pianificazione è fondamentale riattivare il collegamento con Milano. Infatti con la prossima riapertura dello scalo di Linate è strategico per l'Abruzzo che venga ripristinato il collegamento 'da e per' Pescara. I piccoli aeroporti, come quello abruzzese, rappresentano una risorsa importante per il movimento turistico ed economico raggiungendo un traffico pari al 49%. Pertanto - conclude Febbo - con la ripresa dei traffici aerei post Covid, l'Alitalia deve necessariamente inserire lo scalo abruzzese nella sua programmazione e chiedo anche anche al Governo nazionale di farsi parte attiva di questa nostra indifferibile richiesta, che porterò all'attenzione della Commissione Turismo nazionale che presiedo perché altri scali regionali reclamano stessa attenzione".