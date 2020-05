COVID: INTERVISTA A CAPOGRUPPO LEGA IN REGIONE ABRUZZO; ''GIA' TROVATI 25 MLN RIPROGRAMMANDO FONDI UE, OBIETIVO E ARRIVARE A 100'', ''ACCUSE INGIUSTE A FIORETTI'', E S U ANGELOSANTE, ''CI SIAMO DISSOCIATI DA SUE PAROLE SU SILVIA ROMANO'' 'ABRUZZO APRIPISTA, GOVERNO DELUDENTE'

QUARESIMALE, 'PRESTO AIUTI PER COMMERCIO'

Pubblicazione: 14 maggio 2020 alle ore 08:30

TERAMO - "Le ripercussioni economiche dell’emergenza coronavirus sono pesantissime e la Regione Abruzzo si sta dimostrando all’altezza, le nostre scelte hanno anticipato quelle su scala nazionale, di un governo deludente, che promette credito agevolato ad imprese che non se la sentono di investire in uno scenario già così difficile, che ha la colpa grave di aver disposto il lockdown in ritardo”.

A dare le pagelle, nell’intervista di Abruzzoweb, Pietro Quaresimale, capogruppo regionale della Lega, prima forza in consiglio con 10 consiglieri e 4 assessori della maggiornza di Marco Marsilio, Fratelli d'Italia. E’ il firmatario anche della legge ‘’Cura Abruzzo’’ approvata il 6 aprile con i primi aiuti ad imprese e famiglie, “una prima risposta che sarà potenziata man mano che reperiremo risorse riprogrammando i fondi europei”, tiene a sottolineare. Anche se la partita del reperimento di denari spendibili in quantità adeguata non è per nulla facile, vista l’enorme domanda di aiuto che arriva da una regione sull’orlo del baratro.

In questi giorni spiega, "stiamo lavorando ad un secondo provvedimento con intanto 19 milioni per esercizi commerciali e turismo, i più colpiti dalla crisi"

Classe 1975, avvocato, con una lunga esperienza come consigliere comunale nella sua Campli, in provincia di Teramo, sotto i vessilli del Pdl, il decollo politico di Quaresimale si è avuto nel maggio 2014, con l’elezione a sindaco di Campli, a seguire l'adesione alla Lega nel 2017, primo sindaco d'Abruzzo a salire sul carroccio, mossa rivelatasi vincente, perché con i salviniani Quaresimale è stato candidato ed eletto in Regione, facendo il pieno di voti, ben 8.838, e con lui all’Emiciclo sono saliti dalla provincia teramana Emiliano Di Matteo e Tony Di Gianvittorio a cui poi si è aggiunto, nominato come assessore esterno, Piero Fioretti, ex fedelissimo dell'ex coordinatore regionale salviniano, il deputato di Roseto degli Abruzzi Giuseppe Bellachioma, poi rimpiazzato anche per fatti addebitati allo stesso ex "pupillo" Fioretti, dal deputato aquilano Luigi D'Eramo.

Quaresimale ammette però che nel teramano la Lega deve ancora radicarsi sul territorio, dove a tenere le mazze è ancora la classe dirigente che fa rifermenti ai big di Forza Italia, ora senza cariche poltiche, come l’ex assessore regionale Paolo Gatti, l’ex deputato e consigliere Paolo Tancredi, l’ex presidente Gianni Chiodi.

Per il capogruppo della Lega nel primo anno di legislatura non è stata però una passeggiata di salute, visti i continui scontri con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia, partito del presidente Marsilio.

Come se non bastasse anche la Lega al suo interno ha qualche problema, tanto che a febbraio scorso, in rotta con il partito, per motivi mai chiariti fino in fondo, Quaresimale ha minacciato di dimettersi e di passare al gruppo misto. Per fare poi dietrofront dopo pochi giorni, a seguito di un incontro chiarificatore con il segretario regionale D'Eramo.

Nell’intervista ora Quaresimale afferma che proprio a causa della necessità di affrontare l’emergenza, la maggioranza è molto più compatta.

Pietro Quaresimale, che voto darebbe alla maggioranza di centrodestra in Regione, e dunque anche a se stesso, per il modo con cui è stata affrontata finora l’emergenza coronavirus?

Quello che stiamo affrontando, noi in Abruzzo, come in tutto il paese e in mezzo mondo, è una catastrofe sanitaria, sociale ed economica inedita e drammatica. Stiamo però affrontando con determinazione e risultati tangibili la durissima prova: Marco Marsilio si sta dimostrando un presiedente di grande spessore, e le sue ordinanze hanno fatto da apripista a livello nazionale, basti citare quella sulla riapertura il 18 maggio di bar e ristoranti. Anche il nostro assessore alla Salute, Nicoletta Verì si sta dimostrando all’altezza della situazione. Abbiamo agito con tempistica anche sul fronte delle misure di sostegno a imprese e famiglie, con il progetto di legge approvato il 6 aprile, che mi ha visto primo firmatario.

Ora stiamo lavorando ad un nuovo provvedimento che prevede di finanziamenti a fondo perduto per le attività commerciali, bar, ristoranti, centri estetici, hotel, attività turistiche, solo per fare qualche esempio, e stiamo incontrando le varie associazioni categoria, in uno spirito di collaborazione e coinvolgimento.

Il problema non è tanto quello di scrivere le leggi, ma di corredarle di una copertura adeguata, altrimenti le leggi restano pezzi di carta. Avevate detto che la legge di aprile sarebbe stata finanziata con la riprogrammazione dei fondi europei non spesi, da cui ricavare fino a 100 milioni. Li avete trovati?

A copertura certa della legge di aprile ci sono intanto le risorse prese da opere lungi dal diventare cantiere previste dal masterplan per il sud, a cui si sono aggiunti i fondi reperiti grazie alla sospensione dei canoni della Cassa depositi e prestiti. Siamo riusciti così a finanziare i bonus da 1.000 euro per le famiglie in difficoltà, per 5 milioni di euro, e i finanziamenti al 40 per cento a fondo perduto per le pmi e partite iva, per 6 milioni di euro. Ad oggi abbiamo riprogrammato 25 milioni dei fondi europei, e con 19 milioni daremo intanto copertura al provvedimento che a breve contiamo di approvare.

Sia chiaro però che questo è solo un inizio, man mano che si libereranno risorse aumenteremo budget e potenza di fuoco del provvedimento.

Il governo invece è stato finora all’altezza?

Le ripercussioni economiche sono pesantissime, tante imprese faranno fatica a ripartire e le misure del governo non sono soddisfacenti. Il credito agevolato, ad esempio è inefficace, viene negato dalle banche se hai pendenze, e in troppi non se la sentono di investire in un scenario già così difficile. Il lockdown ha avuto avuto positivi, ha frenato l’epidemia, ma andava anticipato, ora saremmo più vicini dall’uscita dall’emergenza. Andava fermato l’esodo dal nord di inizio marzo: andava bloccato tutto, presidiando stazioni e vie di comunicazione, e solo poi fare il decreto. Non è un caso che nel teramano il primo caso positivo individuato è arrivato dalla Lombardia.

Il vostro assessore regionale al lavoro e sociale Piero Fioretti è sotto accusa da più versanti: per il presunto via libera dei suoi uffici ai cento migranti da tenere in quarantena a Carapelle Calvisio, e ancor prima per i ritardi nell’erogazione della cassa integrazione in deroga ai lavoratori abruzzesi. Qual è la sua posizione?

In entrambi i casi si tratta di accuse sbagliate. Per quanto riguarda la cassa integrazione, Fioretti lunedì in conferenza stampa ha chiarito bene e carte alla mano che non ci sono state omissioni da parte della Regione e del suo assessorato, l’istruttoria è oggettivamente complessa e non ce la siamo inventata noi, anche le altre Regioni hanno avuto difficoltà, considerando l’enorme mole di domande in particolare per la cassa integrazione in deroga. Quello che conta è che l’iter si sta concludendo, e speriamo che ora l’Inps liquidi nel più breve tempo possibile gli assegni. Per quanto riguarda la vicenda di Carapelle Calvisio, ritengo come tutta la Lega che la scelta, che non è stata certo di Fioretti e della Regione, di mandare 100 migranti in quarantena in un paese di 84 abitanti, sia profondamente sbagliata, per di più senza coinvolgere minimamente il sindaco Domenico Di Cesare.

Più difficile difendere invece il suo collega in consiglio regionale Simone Angelosante per il suo post sulla liberazione di Silvia Romano e della sua conversione alla religione musulmana...

La Lega con il nostro segretario regionale Luigi D’Eramo si è dissociata con nettezza da quelle parole, io non ho altro da aggiungere.

La Lega perde consensi, dal 34% è scesa in poco più di un mese intorno al 27%. Siete preoccupati, come si spiega quella flessione?

C’è un calo, è innegabile, anche se ad esempio gli ultimissimi sondaggi danno la Lega in risalita. Io ritengo che dopo una crescita impetuosa sia anche fisiologico un assestamento. Va detto poi che c’è una situazione particolare, di emergenza nazionale, il premier Giuseppe Conte, che fa discorsi alla nazione a reti unificate, come pure le forze di governo, hanno più visibilità rispetto alle forze di opposizione. Rimaniamo comunque il primo partito.



A febbraio prima dell’emergenza la maggioranza di centro destra era quasi ai ferri corti, ora invece?

Le fibrillazioni ci sono state, ma è normalissima dialettica politica, la tenuta della maggioranza e il prosieguo della legislatura non è mai stata a rischio. Certo questa emergenza ci ha fatto lavorare tutti a testa bassa, e contrasti si sono smussati.

C’è chi ritiene, alla luce proprio dell’emergenza coronavirus che bisogna ripensare il regionalismo differenziato, la sanità divisa in tanti sistemi regionali, riaccentrare competenze e poteri. Cade un vostro cavallo di battaglia?

Ritengo al contrario che le Regioni abbiano dimostrato proprio in questa fase di avere un ruolo centrale: chi meglio di un amministratore locale conosce il territorio, le sue peculiarità, riuscendo a declinare ad esempio le direttive nazionali sull’emergenza in modo puntuale ed efficace? Su tante questioni sarebbe stato folle predisporre norme generali valide dalla Lombardia alla Sicilia, sarebbe stato molto più difficile dichiarare le zone rosse, come avvenuto anche da noi nella Valfino.

A Teramo conta più la Lega primo partito o la vecchia guardia di Forza Italia?

Sicuramente la Lega è un partito nuovo, che è cresciuto enormemente nei consensi e nella presenza nelle istituzioni in pochissimo tempo. Serve ancora lavoro da fare per radicarci e strutturarci sul territorio, ma a questo stiamo lavorando e l’obiettivo è vicino. (f.t.)