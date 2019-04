VOUCHER: OGGI ULTIMO GIORNO PER INVIARE DOCUMENTI RIMBORSO

Pubblicazione: 30 aprile 2019 alle ore 09:35

L'AQUILA - Scade oggi il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione dei voucher di Alta Formazione edizione 2017.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la frequentazione di corsi universitari, master post laurea in Italia e all'estero e corsi di alta specializzazione coloro che sono stati inseriti nella graduatoria degli ammessi pubblicata il 13 novembre 2018, parzialmente modificata successivamente il 28 febbraio 2019.

L'avviso pubblico prevede infatti che gli eventi diritto presentino la documentazione cartacea delle spese per le quali si chiede il rimborso entro il 30 aprile 2019. Si tratta di un termine perentorio, passato il quale non sarà più possibile presentare la documentazione per il rimborso con il conseguente decadimento di ogni richiesta e rimborso.

Gli aventi diritto devono inviare la documentazione cartacea, composta dei documenti indicati nell'art. 9 del bando, tra cui la documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, esclusivamente all'indirizzo "Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università - Servizio Gestione e Monitoraggio FSE - Ufficio Gestione e Istruzione FSE", via Passolanciano 75 - 65124 Pescara con raccomandata A/R.

Farà fede, naturalmente, la data del timbro postale. Gli uffici regionali hanno garantito che l'avvio dell'esame della documentazione inviata partirà già dai primi giorni di maggio.

L'esame della documentazione avverrà seguendo l'ordine di arrivo. In caso di riscontro positivo, cioè rispondenza tra la somma richiesta a rimborso e la documentazione presentata attestante le spese sostenute, si provvederà a liquidare il rimborso.

Gli aventi diritto possono avere maggiori informazioni accedendo ai siti regionali: selfi.regione.abruzzo.it e urp.regione.abruzzo.it oppure telefonando all'Ufficio Comunicazione 085-7672517.