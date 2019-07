VISITA MATTARELLA IN ABRUZZO: L'INNO DI MAMELI DELLA MARSICANA ILARIA DI NINO ACCOGLIERA' IL CAPO DI STATO

Pubblicazione: 05 luglio 2019 alle ore 09:25

AVEZZANO – Sarà Ilaria Di Nino ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intonando l’inno nazionale ad apertura del cerimoniale di sabato 6 luglio presso il Teatro dei Marsi: “una grande emozione, io stessa ancora stento a crederci”, dichiara ad AbruzzoWeb.

La giovane cantautrice avezzanese si è dedicata alla passione per il canto sin da quando aveva dieci anni ed ha già al suo seguito un nutritissimo curriculum: collaborazioni con Lando Buzzanca, Biagio Izzo, Pippo Franco e Pippo Baudo per “Domenica In”, e il 28 Aprile scorso si è esibita al Centro Commerciale I Marsi, in apertura e chiusura dell’evento del rapper Biondo.

Le sue peculiari doti canore sono state apprezzate anche a livello internazionale, con il conferimento dei premi “Città di Roma” , “Il Cavallino D’oro” e “Reggia di Caserta”.

Disponibile, inoltre, dal primo di giugno, su tutte le piattaforme digitali e di streaming musicali il suo ultimo singolo, “Dolci note”, particolarmente apprezzato da artisti di grande fama.