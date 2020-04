VIRUS: VENDITA MAGLIE COMMEMORATIVE L'AQUILA 1927

PER RACCOLTA FONDI A FAVORE DI BERGAMO

Pubblicazione: 01 aprile 2020 alle ore 19:31

L'AQUILA - Bel gesto di solidarietà dell’Aquila 1927, squadra di calcio del capoluogo d’Abruzzo: la già programmata vendita on line delle maglie commemorative da indossare domenica 5 Aprile 2020, per l’ultima di campionato di prima cagoria, e per festeggiare la promozione in Eccellenza, a ridosso dell'undicesimo anniversario del terremoto del 2009, sarà utilizzata per raccogliere fondi da donare alla città di Bergamo, epicentro della pandemia del coronovirus.

I soldi saranno destinati all'associazione alpini della città orobica per l'acquisto di materiale medico sanitario.

La maglia è stata ideata da Antonio Fruci e prodotta dall'azienda Zero9sport.

“Avremmo voluto coronare degnamente una stagione bella e vincente ed è per questo che, tempo fa, abbiamo iniziato a lavorare sulla realizzazione di una maglia commemorativa - si legge in un post su facebook - ed in coincidenza con l'ultima partita casalinga dove i tifosi avrebbero celebrato la vittoria del campionato. Purtroppo le cose sono andate diversamente e la lotta globale al coronavirus ha, temporaneamente, interrotto anche i nostri progetti. Lunedì sarà di nuovo 6 Aprile e noi aquilani sappiamo bene cosa significa soffrire e perdere affetti; per questo non possiamo essere indifferenti alla tragedia in corso. Per quanto consci che la nostra sia solo una goccia nell'oceano, abbiamo deciso di non voltarci dall'altra parte decidendo di vendere on-line le maglie e donando il ricavato alla città di Bergamo, epicentro della pandemia".

“I soldi saranno destinati all'associazione alpini della città orobica - si legge ancora - per l'acquisto di materiale medico sanitario; a garanzia che i fondi arrivino dove c'è veramente bisogno, abbiamo instaurato un contatto diretto con il presidente dell'A.N.A Bergamo. La nostra frase identitaria "alla mia terra giuro eterno amor" emerge in primo piano, i colori utilizzati sono il nero verde cittadino e sulla maglia sono impressi particolari delle 99 cannelle; abbiamo utilizzato questo monumento per un valore simbolico a noi molto caro: nella collina delle 99 cannelle è nato il primo insediamento cittadino che ha portato alla nascita della nostra città e, sempre lì, nel 2018 è rinata L'Aquila 1927. Siamo certi che, anche questa volta, il popolo aquilano dimostrerà tutta la sua empatia e solidarietà”.

Il kit da gioco è acquistabile con una donazione minima di € 100 e comprende maglia numerata con loghi, pantaloncino numerato e calzini.

La disponibilità è limitata a 23 divise e per procedere all'acquisto è necessario contattare privatamente tramite la pagina facebook di L'Aquila 1927 (messanger o whatsapp).

Le divise prenotate saranno consegnate non appena la situazione lo renderà possibile.

L’Aquila 1927 ringrazia il fotografo Lorenzo Scimia per aver, prima del lockdown, immortalato i calciatori Di Francia e Zanon con la nuova divisa proprio presso il monumento delle 99 cannelle.