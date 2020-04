VIRUS: PREOCCUPANO RSA E CASE CURA, DOPO SULMONA ATTENZIONE SU POPOLI

Pubblicazione: 11 aprile 2020 alle ore 10:49

L'AQUILA - Rotta la soglia psicologica dei duemila casi, l'Abruzzo si interroga sulla progressione dell'epidemia da coronavirus che sembra far registrare segnali positivi.

A fronte di un aumento dei casi costante, nell'ordine del 7-10 per cento dei tamponi esaminati giornalmente (ormai tra i 900 e i mille), infatti, scende la pressione sugli ospedali.

I ricoveri, ordinari e in terapia intensiva, proseguono la loro discesa mentre il direttore di Malattie infettive, Giustino Parruti, ipotizza una curva a zero entro fine mese.

Nel Pescarese ieri si sono registrati ulteriori 31 casi positivi, come il totale che sale a 840.

Tre i decessi nelle ultime ore: un68enne e un 84enne di Pescara, un 73enne di Città Sant'Angelo.

Al momento l'unica situazione che richiede attenzione vera è quella delle Rsa, delle case di riposo di Loreto Aprutino, Spoltore, Pescara. Casi sospetti anche tra Montesilvano e Città Sant'Angelo, dove si stanno facendo tamponi.

Nel Teramano altri 15 positivi scovati e un nuovo morto: si tratta di un avvocato 60enne, Marco Plebani, che si è spento al Mazzini di Teramo nel pomeriggio di giovedì. A quanto pare era affetto da problemi di salute pregressi.

Nell'Aquilano sono stati scoperti ulteriori 13 casi positivi, tra Sulmona, Bugnara, Pratola Peligna e Introdacqua.

Tutti fanno riferimento a focolai noti, persone in isolamento entrate in contatto con casi positivi, in particolare rispetto al focolaio generato dalla clinica San Raffaele.

Comincia a destare timore, però, anche la situazione dell'ospedale di Popoli: ieri un'altra infermiera è risultata positiva. E' il terzo caso di questo genere che riguarda la struttura sanitaria.