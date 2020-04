VIRUS: EX GOVERNATORE CHIODI, ''AFFITTI DA RIVEDERE PER FASE 2, RISCHIO SPROPORZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI''

Pubblicazione: 17 aprile 2020 alle ore 09:30

TERAMO - "Quando si uscirà dal lockdown gli affitti attuali risulteranno sproporzionati rispetto alla produttività nel momento in cui riapriranno le attività commerciali".

È il parere di Gianni Chiodi già presidente della Regione Abruzzo ed oggi commercialista a tempo pieno che a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del rapporto Svimetz, parla dell'effetto Covid sull'economia abruzzese.

"Se si considera - sottolinea Chiodi - che i ristoranti quando riapriranno riusciranno a far entrare nel locale solo il 30% dei clienti si deduce che avranno bisogno di meno dipendenti, ma si porrà l'esigenza anche di pagare affitti meno onerosi".

"Stesso dicasi per le imprese turistiche: per queste ultime non sarà sufficiente la liquidità, ma bisognerà risarcire il mancato utile di questi mesi di fermo come lo stato è intervenuto per risarcire i proprietari degli appartamenti quando c'è stato un terremoto "I nemici dell'Abruzzo - conclude Chiodi- sono quattro: la faziosità politica, la burocrazia, l'eccesso di pressione fiscale e il panpenalismo ossia la responsabilità penale talmente allargata che tutti temono di prendere una qualunque iniziativa".