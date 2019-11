VIOLA, STORIA DI MOBBING E SOPRUSI IN UNA REDAZIONE, PRESENTAZIONE LIBRO PAGLIAROLI AD AVEZZANO

Pubblicazione: 01 novembre 2019 alle ore 16:36

AVEZZANO - Giulia viene assunta come vicedirettore alla redazione di Viola, sembra il coronamento di un sogno ma dopo nemmeno due mesi comincia l’incubo: Loro rendono a lei e ai suoi colleghi il lavoro e la vita privata impossibili. Niente più orari, niente giorni liberi, nessun rispetto: solo soprusi e insulti tutto il giorno, tutti i giorni. Viola è la storia di un malessere durato un anno, otto mesi e quattro giorni: tanto ci ha messo Giulia per andare via, per capire che il gioco non valeva la candela. Viola parla di situazioni molto più frequenti di quello che pensiamo, celate dietro apparenze di perbenismo e professionalità.

Questa la trama di Viola, il primo romanzo della giornalista marsicana Alice Pagliaroli.

Il libro verrà presentato domani alle 18 al Mondadori Bookstore di via Bagnoli ad Avezzano. Oltre all’autrice, interverranno il presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, il commissario prefettizio del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti, e Giovanni D’Amico, presidente Dmc Terrextra e Anpi Marsica. Modera Federico Falcone.

Alice Pagliaroli è nata ad Avezzano, giornalista sportiva, laureata in Culture per la Comunicazione, ha sempre perseguito l’ambizione di lavorare nel mondo dell’editoria e dell’informazione. Ha collaborato con la redazione sportiva di diversi cartacei laziali, tra cui L’Inchiesta, Ciociaria Oggi e Il Nuovo Giorno. Ha poi sposato la carriera televisiva, prima con Teleuniverso come corrispondente sportiva, poi assumendo l’incarico di vicedirettore e responsabile dello sport.