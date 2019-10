VINO: AL VIA CORSO QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOMMELIER A L'AQUILA

Pubblicazione: 10 ottobre 2019 alle ore 11:00

L'AQUILA - Il 16 ottobre alle 20 presso l’hotel Federico II in via Strinella all'Aquila riparte un corso di primo livello di qualificazione professionale per sommelier.

Il primo livello si compone di 14 incontri e verranno approfonditi gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio e una visita didattica in cantina.

Per conoscere il vino per lavoro e per passione non c’è niente di meglio che seguire un corso per sommelier dell’Ais - si legge in una nota - la più antica associazione del settore, che da anni prepara docenti qualificati per conoscere il vino dalla vigna al bicchiere. Un mondo affascinante, che in Abruzzo è in piena evoluzione, un territorio ricco di brand ormai consolidati e in costante crescita.

Oggi, giovedì 10 ottobre, dalle 17 alle 20 lo staff della delegazione L’Aquila sarà presente presso l'hotel Federico II, per indicare le modalità di iscrizione e partecipazione.

Per informazioni: Serenella Di Battista 3484804773.