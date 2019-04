VINITALY: PRESENTAZIONE APP 'PERCORSI'. ECCO APPUNTAMENTI 'SPAZIO ABRUZZO'

Pubblicazione: 07 aprile 2019 alle ore 11:51

VERONA - Il calendario degli eventi di "Spazio Abruzzo" si apre domani, alle 13,15 con la presentazione della nuova app del progetto "Percorsi", attivata dal Consorzio Vini d'Abruzzo, e disponibile da subito sulla piattaforma iOs e nel giro di qualche settimana anche su Android.

L'app mette a disposizione dei turisti in viaggio sulle strade abruzzesi informazioni turistiche e contenuti artistici, culturali ed enogastronomiche (degustazione, ristorazione, vendita al dettaglio, pernottamento, visita in cantina e visita in vigneto).

Alla presentazione, interverranno il presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, Valentino Di Campli, il vicepresidente della Giunta con delega alle Politiche Agricole, Emanuele Imprudente e l'assessore al Turismo, Mauro Febbo.

Nel pomeriggio, ad essere protagonista, sarà il Montepulciano d'Abruzzo con la degustazione alle ore 14,30 guidata dal giornalista Aldo Fiordelli, "Montepulciano d'Abruzzo: diverse interpretazioni, un'unica identità", un viaggio alla scoperta del vino principe della regione. Alle 16, infine, ci sarà la presentazione del volume "Montepulciano d'Abruzzo, i primi 50 anni Doc di un grande vino italiano".