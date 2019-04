VINITALY: A EMIDIO PEPE IL PREMIO ''TALENTI E IMPRESE'', ''DEDIZIONE ALLA TERRA''

Pubblicazione: 09 aprile 2019 alle ore 20:34

VERONA - In occasione della 35esima edizione di Vinitaly, in corso di svolgimento a Verona, è stato assegnato alla cantina "Emidio Pepe" di Torano (Teramo) il premio "Talenti e Imprese", promosso dalla Banca del Piceno.

E' la prima volta che il premio viene assegnato a un'azienda vitivinicola. La cerimonia si è svolta oggi nello "Spazio Abruzzo", padiglione 12, alla presenza di Emidio Pepe, e delle figlie Daniela e Sofia, del vicedirettore della Banca del Piceno, Francesco Merletti, e del presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale Emiliano Di Matteo.

L'azienda vitivinicola 'Emidio Pepe' è stata fondata nel 1964. Oggi, i principali garanti di questa tradizione sono Sofia e Daniela, insieme alle giovani nipoti Chiara ed Elisa, che gestiscono 15 ettari di Montepulciano e Trebbiano d'Abruzzo con un'area dedicata al Pecorino.

"L'azienda Pepe - ha commentato Sofia Pepe - è onorata di ricevere il premio questo riconoscimento che corona l'attività di una vita, di dedizione alla nostra terra e di produzione di una delle migliori espressioni che il nostro Abruzzo ci ha regalato nelle ultime 55 vendemmie".

Sono molti i premi internazionali e i riconoscimenti conseguiti dalla Cantina Emidio Pepe dalla sua fondazione ad oggi.

Storico il riconoscimento dato, nel 2015, da Wine Spectator, la bibbia internazionale del vino, che coincise con i 50 anni dalla fondazione ed è stato degnamente celebrato alla Borsa di New York dove una bottiglia Montepulciano d'Abruzzo 1964 venne battuta all’asta per beneficienza (la prima volta per un vino italiano) a 4.100 dollari.

Al Vinitaly 2016, quando si svolse la prima gara in assoluto per i vini "naturali", l'azienda agricola Emidio Pepe venne premiata per il Trebbiano d'Abruzzo DOC 2007 e il Montepulciano d'Abruzzo DOC 2001.