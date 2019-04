VINITALY: PREMIER CONTE VISITA PADIGLIONE ABRUZZO, ''OMAGGIO A TERRA FERITA''

Pubblicazione: 07 aprile 2019 alle ore 18:53

VERONA - "Un omaggio doveroso perché è un territorio che ha subito una ferita indelebile, e pertanto va rilanciato anche dal punto di vista produttivo. Ci tenevo oggi a essere qui".

Queste le parole del premier Giuseppe Conte, riferite in una nota dalla Regione Abruzzo, durante la visita allo 'Spazio Abruzzo' al Vinitaly a Verona.

La notte tra il 5 e il 6 aprile il premier ha partecipato alla fiaccolata per il decennale del sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009.

In una nota la Regione dice che Conte si è intrattenuto a parlare con alcuni produttori abruzzesi, in particolare con l'imprenditrice Chiara Ciavolich, dell'omonima azienda vitivinicola di Loreto Aprutino (Pescara), accompagnato dal vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, e ha sorseggiato un bicchiere di vino Montepulciano.

A Verona l'Abruzzo è presente con 115 cantine e 400 etichette.

Il comparto, ha detto il vicepresidente della Giunta regionale, "è in crescita". In particolare per l'export, bene anche il 2018 con il +6,4% sul 2017, al di sopra della media nazionale ferma al 3,3%.