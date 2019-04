VINITALY 2019: ABRUZZO PROTAGONISTA A VERONA, OMAGGIO AL MONTEPULCIANO

Pubblicazione: 06 aprile 2019 alle ore 15:29

L'AQUILA - Prende il via domani sotto i migliori auspici la partecipazione del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo al Vinitaly, la manifestazione fieristica dedicata al vino in programma a Verona fino al 10 aprile.

L’Abruzzo è presente a Verona con 115 cantine alla 53esima edizione di Vinitaly, 50 delle quali organizzate nell'ambito dei due consorzi - Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo e il Consorzio di tutela Colline Teramane - che occuperanno ben 1500 mq. nella grande e accogliente area open space del padiglione 12, mentre le altre disporranno come di consueto di stand propri.

Il programma di domani, domenica 7 aprile, si aprirà alle 13,15 con la presentazione della nuova app del progetto “Percorsi”, disponibile da subito sulla piattaforma iOs e nel giro di qualche settimana anche su Android.

L’app vuole essere un innovativo biglietto da visita dell’Abruzzo, che mette a disposizione dei turisti in viaggio sulle strade della regione informazioni turistiche e contenuti artistici e culturali di qualità in un’unica applicazione, intuitiva, di fruizione immediata, si legge in una nota del Consorzio.

Sarà sufficiente scaricare l’applicazione per navigare il ricco sottomenu che per ciascun itinerario offre una presentazione con la descrizione della strada e del territorio con le principali località presenti nel percorso; illustra eremi, monumenti, musei, chiese da visitare con riferimenti e indicazioni stradali; un elenco delle cantine con indirizzi e recapiti aziendali e il tipo di servizio che offre ogni struttura (degustazione, ristorazione, vendita al dettaglio, pernottamento, visita in cantina e visita in vigneto); suggerisce dove mangiare con un elenco di ristoranti della zona. Inoltre con la app sarà possibile creare un proprio account in cui memorizzare le tappe scelte, impostare le proprie preferenze a lasciare recensioni sui luoghi visitati.

Per tutti i fruitori, ben 15 percorsi a disposizione e oltre 200 i punti di interesse tra attrattive culturali e naturalistiche. A disposizione degli utente una sezione dedicate alle news e agli eventi organizzati dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo sia in Italia che all’estero.

Alla presentazione, interveranno il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Valentino Di Campli, il vicepresidente regionale con delega alle Politiche Agricole Emanuele Imprudente e l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo.

Nel pomeriggio, ad essere protagonista sarà il Montepulciano d’Abruzzo con la degustazione alle ore 14,30 guidata dal giornalista Aldo Fiordelli “Montepulciano d’Abruzzo: diverse interpretazioni, un’unica identità”, un viaggio alla scoperta del vino principe della Regione.

Alle 16,00, invece, ci sarà la presentazione del volume “Montepulciano d’Abruzzo, i primi 50 anni Doc di un grande vino italiano”.

Dopo le celebrazioni per i 50 anni dalla istituzione della Doc Montepulciano d’Abruzzo, il Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo ha dato alle stampe un piccolo volume ricco di contenuti, spesso inediti, sulla storia del vitigno principe abruzzese e sulla nascita e affermazione del suo principale vino doc, affidato alle cure del giornalista Giorgio D’Orazio, che si è occupato della ricerca storica, con il contributo tecnico di Giuseppe Cavaliere e Nicola Dragani. Si tratta di un libro che in modo sintetico, agevole e divulgativo racconta la storia e le cronache di questo vitigno e di questo vino, avvalendosi di documenti e testimonianze fondamentali - come quelli delle famiglie Valentini e Arlini - fornendo al lettore una aggiornata visione sulle origini e gli sviluppi territoriali del Montepulciano d’Abruzzo, un nuovo tassello nel racconto di questo vino diventato anche opera d’arte come dimostra l’appendice dedicata al capolavoro di Beuys.

L'iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Abruzzo attraverso i fondi PSR 2014-2020, Sottomisura 3.2.