VILLETTA BARREA: ORSO RIMANE INTRAPPOLATO DENTRO FRUTTETO, SEDATO E LIBERATO DA ADDETTI DEL PARCO

Pubblicazione: 28 settembre 2019 alle ore 14:39

L'AQUILA - Disavventura questa mattina per un orso del Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Era entrato dentro un frutteto in prossimità dell'abitato di Villetta Barrea, ha preso la scossa toccando la recinzione elettrica, lungo la quale era comunque riuscito a trovare un varco. E spaventatosi, è rimasto di fatto imprigionato dentro il frutteto. Per la gioia dei tanti turisti che l'hanno immortalato con foto e video. Poi sono intervenuti gli addetti del Parco, che hanno sedato l'orso e lo hanno trasportato fuori dalla recinzione, e lo hanno nuovamente liberato nel suo habitat.