VIGILI FUOCO: CONAPO CONTRO GOVERNO, ''MANOVRA CI OFFENDE'', IN ABRUZZO 70% DI ADESIONI ALLO SCIOPERO

Pubblicazione: 11 novembre 2018 alle ore 09:15

L'AQUILA - "Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non è stato previsto un solo centesimo per l'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell'ordine e, anzi, il divario aumenterà poichè sono previsti 70 milioni aggiuntivi per le sole forze dell'ordine".

È quanto afferma il segretario regionale dell’Abruzzo del Conapo - sindacato autonomo dei vigili del fuoco - Elio D’Annibale parlando dello sciopero di 4 ore indetto dal sindacato per ieri, sabato, in tutta Italia e che "in regione ha fatto registrare un’adesione che ha sfiorato il 70% risultando tra le performance migliori su base nazionale. A L’Aquila, in particolare, abbiamo registrato un’adesione pari all’87,5%, in assoluto il risultato migliore tra le province italiane".

"Ciò nonostante - fa notare D’Annibale - la visita del Capo nazionale dei vigili del fuoco che solo il giorno prima incontrando il personale dell’Aquila, insieme al comandante provinciale, tra le altre cose ha parlato della ricostruzione della sede di servizio ancora ferma al palo. Notizie, evidentemente, non utili a mitigare la rabbia dei vigili del fuoco aquilani che, nell’aderire in massa allo sciopero di sabato, continuano a chiedere che la loro caserma venga ricostruita in un altro sito, più idoneo e confacente alla nostra attività operativa nonché al tessuto urbano rispetto a quello attuale. Richiesta che venerdì scorso, come Conapo, abbiamo avanzato allo stesso Capo del Corpo al quale ad ogni modo abbiamo consegnato una relazione contente le maggiori e più pressanti necessità della categoria in ambito regionale".

Nell’annunciare che lo sciopero del 10 novembre era solo la prima di una serie di iniziative di protesta che il Conapo è pronto a metterà in campo in assenza di fatti concreti da parte del governo, D’Annibale tiene a ringraziare "tutti i delegati territoriali del Conapo che su ciascuna provincia si sono spesi senza riserve affinché la giornata di sciopero nazionale desse i suoi frutti in termini di adesioni, garantendo comunque tutti i servizi di soccorso e di emergenza".

"A nome di tutti i dirigenti sindacali del Conapo - termina il segretario regionale Elio D’Annibale - ringrazio soprattuto i colleghi abruzzesi che hanno aderito allo sciopero, dando in questo modo un segnale tangibile e positivo rispetto alle iniziative di lotta che la nostra organizzazione sindacale intraprende costantemente per il bene della categoria".