VIADOTTO SENTE: ''PROGETTO E FONDI CI SONO, MANCA DECRETO CONCESSIONE''

Pubblicazione: 22 gennaio 2019 alle ore 20:42

ISERNIA - "Il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del Viadotto Sente è pronto. Può essere appaltato da domani mattina. Purtroppo, però, manca il decreto di concessione del finanziamento".

Lo ha dichiarato il consigliere provinciale di Isernia delegato alle Infrastrutture, Mike Matticoli, a margine di un incontro svoltosi al comune di Agnone (Isernia). Erano presenti il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, il presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia, i sindaci dei comuni dell'altomolise e dell'altovastese e molti pendolari interessati dal problema della chiusura del viadotto che collega Molise e Abruzzo.

La chiusura, disposta dalla Provincia di Isernia, risale ad alcuni mesi fa in seguito alle verifiche dopo il sisma di agosto con epicentro a Montecilfone (Campobasso). I fondi per la messa in sicurezza del Sente sono previsti nel Decreto Genova, circa 2 milioni di euro.

In merito il consigliere Matticoli ha detto: "Stasera il prefetto ha informato tutti: le somme sono iscritte al residuo del 2018, presso il Ministero dei Trasporti, e devono essere riscritte al 2019 per avere il decreto di concessione che le rende spendibili. Solo tale decreto ci consentirà di appaltare l'opera e iniziare i lavori".