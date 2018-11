VIABILITA' PROVINCIA L'AQUILA: OLTRE 16 MILIONI DI EURO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE

Pubblicazione: 02 novembre 2018 alle ore 13:17

L'AQUILA - Oltre 16.700.000 euro per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Provincia dell’Aquila.

La Provincia dell’Aquila rende noto il piano di finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della provincia, così come previsto dal D.M. 49 del 16 Febbraio 2018.

Questi finanziamenti permetteranno, dichiara il presidente della commissione viabilità, Gianluca Alfonsi, importanti lavori sul sistema delle carrabili provinciali, frutto di intenso lavoro condiviso con i consiglieri delegati Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi.

Con il settore viabilità dell’Ente, abbiamo individuato le principali necessità nelle varie aree territoriali, attraverso un cronoprogramma che vedrà investire su queste arterie oltre 16.729.370,65 euro nei prossimi anni (2019-2023), nonché 1.500.000 euro che verranno stanziati dall’avanzo di amministrazione per il rifacimento del Ponte di Bisegna, per la eliminazione del dissesto sulla Sp 17 bis di Pescina, ed altri interventi in area marsica in corso di definizione.

Queste in particolare le strade oggetto di intervento: sp 32 "di Lucoli" - Consolidamento muro Km. 0+600 lato SX località Spogna, 100.000 euro; sr 17 Bis "della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore" - Lavori di ripristino muro di sostegno e sostituzione del parapetto pericolante con barriera stradale di sicurezza tra il km 59+950 al km 60+400, 350.000 euro; sp1 "Amiternina", comune di Tornimparte - Intervento urgente di sistemazione dei ponticelli al Km. 13+500 (Ponte Ruella) e al km 19+500 (Ponte Settefonti), 150.000 euro; sp 30 "di Cascina" - Comune dell'Aquila – Lavori di risanamento del Ponte in Località Menzano e del muro di sostegno stradale nell'abitato di Santi, 200.000 euro; sr 17 bis – Comune di Castel del Monte - Barriere di protezione laterale e rifacimento manti stradali, 220.000 euro; sp 103 "di Filetto" - Comune dell'Aquila - Lavori di sistemazione e riordino generale, 300.000 euro; sp 99 comune di Pettorano sul Gizio - Sistemazione versante in frana Km. 2+100, 200.000, euro; sp 13 "Morronese" - Comune di Pacentro - Ripristino funzionalità e messa in sicurezza al km 0+300, 472.234,23 euro; sp 12 "Frentana" - Comune di Cansano – Risanamento muro di sottoscarpa dal km 6+000 al km 6+120, 277.765,77 euro; sr 5 bis "Vestina sarentina" - Riqualificazione corpo stradale e Guard rail, 300.000 euro; sp 37 "di Cavaletto" - Messa in sicurezza del piano viabile guard-rail di sicurezza e segnaletica, 225.874,13 euro; sp 64 "di Canistro" - Lavori urgenti per il ripristino delle protezioni marginali danneggiate tra il km 1+500 ed il km 3+000 a ridosso del torrente Rio Sparto, 150.000,00 euro; sr 579 "Palentina" - Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria del ponte sul Fiume “Imele” km 2+200 in località Villa San Sebastiano Vecchia in Comune di Tagliacozzo, 150.000 euro; sp 63 "Simbruina" - Lavori urgenti di straordinaria manutenzione del muro di contenimento Via Sallustio nel Centro abitato di Capistrello, 250.000 euro.

Interventi 2020: sr 17 bis "della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore" - Comune di San Benedetto in Perillis – Lavori urgenti di ripristino e consolidamento delle opere d'arte e protezioni marginali in tratti alterni, 300.000 euro; sr 602 - Comune di Ofena - Ripristino opere d'arte e cedimenti corpo stradale, 195.874,13 euro; sp 7 "di Castel del Monte - Adeguamento barriere di sicurezza e segnaletica stradale, 300.000 euro; sp 54 - Comune di Campo di Giove - Regimazione acque meteoriche, 120.000 euro; sp 60 Marsico-sannitica - Lavori di risanamento movimento franoso al Km 13+600, 280.000 euro; sr 479 "Sannite" - Lavori di consolidamento del ponte al Km. 47+500, 500.000 euro; sp 17 Parco Nazionale d'Abruzzo - Lavori di riqualificazione generale e messa in sicurezza dei guard – rail di sicurezza in tratti alterni, 300.000 euro; sr 261 subequana - Lavori di riqualificazione generale del corpo stradale messa in sicurezza del guard-rail in tratti alterni dal Km. 11 al Km. 35+710, 300.000 euro; sr 509 - Lavori di messa in sicurezza muri di sostegno e protezioni marginali in tratti alterni, 250.000 euro; sr 579 - Lavori urgenti per l'adeguamento del cavalcavia ferroviario al km 0+200 in località Villa San Sebastiano di Tagliacozzo, 600.000 euro; sp 111 - Tratto Rocca di Botte – Pereto. Lavori di sistemazione generale della carreggiata, 200.000 euro.

Soddisfazione e apprezzamento è stata espressa dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, sicuro che la modernizzazione della rete viaria apporterà un valore aggiunto ai territori in termini economici, culturali e sociali.