VIABILITA': PEZZOPANE, 'OLTRE 32 MILIONI PER STRADE PROVINCIALI ABRUZZO DA MIT'

Pubblicazione: 01 marzo 2020 alle ore 11:49

L'AQUILA - “Una bella notizia per l’Abruzzo e per la sicurezza delle strade provinciali. Ringrazio la Ministra Paola De Micheli che In meno di due mesi di lavoro dall’approvazione del Bilancio 2020 ha sbloccato risorse per 995 milioni di euro che serviranno per finanziare nel quinquennio 2020-2024 programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali italiane. Le risorse saranno messe a disposizione anche delle 4 province abruzzesi. Il Decreto 'Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane' contiene, oltre 32 milioni di euro per l’Abruzzo, così ripartiti L’Aquila 9,72, Chieti 9,5, Teramo 7,75, Pescara 5,52".

Così ha dichiarato la deputata Stefania Pezzopane, ex presidente della Provincia dell’Aquila, che si è battuta in Parlamento per inserire nella Legge di Bilancio risorse per la viabilità provinciale.

"Con questi fondi si potranno raggiungere standard di maggiore sicurezza sulle strade delle nostre province. maggiore sicurezza e vivibilità per i cittadini. I finanziamenti sono articolari sulla base della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. Ora le Province abruzzesi dovranno presentare programmi di intervento per opere già esistenti per recare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio e di qualità della circolazione ai cittadini. Dunque, verranno interessati ponti, pavimentazioni stradali, viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento acque, segnaletica, illuminazione stradale, sistemi di info-mobilità. Davvero una bella soddisfazione, le Province erano in estrema sofferenza e le condizioni di sicurezza delle strade in alcune realtà è una vera emergenza. Continuiamo a lavorare per l’Italia e per l’Abruzzo”.