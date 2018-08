VIABILITA': LAVORI SU FONDOVALLE SANGRO E TRIGNO, SENSO UNICO ALTERNATO

Pubblicazione: 01 agosto 2018 alle ore 18:32

L'AQUILA - "A partire da domani, giovedì 2 agosto, saranno eseguiti alcuni interventi di ripristino del piano viabile in tratti saltuari lungo le strade statali 650 "Fondo Valle Trigno" e 652 "Fondo Valle Sangro", in Abruzzo". È quanto comunica l'Anas in una nota.

"Per consentire i lavori - si legge nella nota - il transito sarà regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. Le attività saranno limitate ai soli giorni caratterizzati da condizioni di traffico veicolare normale (bollino verde) indicati nel 'Calendario traffico intenso 2018' pubblicato dal Centro di Coordinamento Nazionale per la Viabilità per i mesi di agosto e settembre 2018".

Il completamento degli interventi è previsto entro settembre.