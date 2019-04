VIABILITA': A GIOIA DEI MARSI RIAPERTO IL PONTE SUL FIUME GIOVENCO

Pubblicazione: 13 aprile 2019 alle ore 17:01

L'AQUILA - Da oggi è nuovamente transitabile il ponte che attraversa il fiume Giovenco nel comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) sulla strada provinciale n. 17 "del Parco Nazionale d'Abruzzo".

L'arteria è percorribile per l'intero tratto che collega i paesi della Marsica con l'Alto Sangro, chiusura determinata dalla pericolosità della struttura che attraversa il fiume.

Un iter complesso che ha interessato, oltre la Provincia dell'Aquila, numerosi Enti per avviare e completare il consolidamento del manufatto. Alla riapertura erano presenti i sindaci di Bisegna, Pescasseroli, Opi, Ortona dei Marsi (L'Aquila), il vice sindaco di Pescina (L'Aquila), l'ex consigliere regionale Maurizio Di Nicola, il presidente del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio Molise, i dirigenti di Tua, i carabinieri forestali e i carabinieri di Bisegna, oltre al presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, al delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, e al consigliere Alfonsino Scamolla.

Il sindaco di Bisegna, Antonio Mercuri, ha rammentato l'importanza dell'arteria e ricordato le sette persone che hanno perso la vita a causa di un ordigno bellico proprio per costruire quel ponte.

"Ringrazio tutti gli Enti che hanno condiviso con la Provincia l'importanza e la necessità di riaprire nel più breve tempo possibile questa strada - ha dichiarato Caruso - crocevia indispensabile e vitale per le popolazioni che la utilizzano quotidianamente per lavoro o studio, ma anche, e soprattutto, motivo per incoraggiare e promuovere nuove economie lungo il suo stupendo percorso. Ringrazio tutti per l'impegno e il lavoro svolto a iniziare dal delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi e Alfonsino Scamolla, il vice presidente Alberto Lamorgese e Roberto Giovagnorio. Ringrazio la ditta esecutrice dei lavori e tutto il settore della viabilità provinciale, a iniziare dal dirigente responsabile della viabilità, Nicolino D'Amico".