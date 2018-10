FUMATA BIANCA PER I I PUNTI VENDITA DI LANCIANO, VASTO E CAMPOBASSO.

MARIA LUISA DI GUILMI (UGL): ''UN PLAUSO ALLA SOLIDARIETA' DEI LAVORATORI'' VERTENZA CONAD ABRUZZO-MOLISE: C'E' L'ACCORDO PER SALVARE LE 101 FAMIGLIE

Pubblicazione: 02 ottobre 2018 alle ore 09:45

LANCIANO - "Dopo oltre due mesi di estenuanti trattative, è stato raggiunto l’accordo in tutti e tre i punti vendita Conad tra Abruzzo e Molise, interessati dalle procedure di licenziamento collettivo, Vasto, Lanciano e Campobasso per salvare i 101 posti di lavoro dichiarati in esubero: 45 su Vasto, 21 su Lanciano e 35 su Campobasso".

Ad annunciarlo è la segretaria regionale di Abruzzo e Molise, della Federazione Ugl Terziario, Maria Luisa Di Guilmi, che ha seguito la vicenda sin dai primi concitati momenti.

"Esprimo soddisfazione per l’esito della trattativa, è stata salvaguardata l’occupazione senza derogare alla contrattazione collettiva nazionale, mantenendo gli scatti di anzianità e tutti gli istituti contrattuali, un plauso alla solidarietà dimostrata da tutti i lavoratori che hanno ridotto l’orario di lavoro pur non essendo “obbligati” dalla clausola del bonus proposta dall’azienda", commenta Di Guilmi.

L’accordo capofila è stato siglato Lunedì 17 settembre presso la sede della Regione Molise, per il punto vendita di Campobasso gestito dalla società Molisedea srl, a seguire, il 21 settembre, presso la sede istituzionale della Regione Abruzzo a Pescara è stato raggiunto l’accordo per il Superstore di Vasto, gestito dalla società Pianeta srl, ed infine il 21 settembre, sempre nella sede regionale, quello per l’ipermercato di Lanciano, gestito da Adriatica srl.

Le ipotesi di accordo sono state successivamente ratificate e approvate dalla quasi totalità dei lavoratori presenti nelle rispettive assemblee.

Uno scenario che aveva gettato nella preoccupazione centinaia di lavoratori in tutta la regione, l’azienda, infatti, ha dichiarato lo stato di crisi dal 2013, accedendo a una serie di ammortizzatori sociali, ma dei dieci ipermercati facenti riferimento a Conad Adriatico, quattro in Puglia, uno a Campobasso, tre in provincia di Chieti, uno all’Aquila e uno a Teramo, solo tre sono usciti dallo stato di crisi aziendale, (Teramo, il punto vendita all’interno del Centro commerciale Megalò di Chieti e L'Aquila), mentre per tutti gli altri la procedura di licenziamento è stata aperta, con quasi 300 posti totali a rischio.

Dopo le tante fumate nere nella fase sindacale e altre in quella istituzionale, l'accordo è stato finalmente raggiunto e i lavoratori possono tirare un sospiro di sollievo.

I termini dell’intesa sono l'esodo volontario incentivato e la riduzione oraria per tutti i lavoratori.

"Per il Superstore di Vasto, la riduzione oraria per azzerare tutto l’esubero dichiarato, 11 ore settimanali per un lavoratore a tempo pieno, avrebbe comportato una perdita economica insostenibile. Si è riusciti a ridimensionarla convenendo una riduzione di 6 ore settimanali per i lavoratori a tempo pieno, 4 ore per i part time a 30 ore settimanali e 3 ore per i part time a 24 ore, sicuramente più sopportabile, fermo restando la possibilità, su base volontaria, dei lavoratori a ridurre ulteriormente le ore di lavoro per favorire la compensazione dell’esubero", spiegano dal sindacato.

Per i lavoratori, eventualmente, ancora eccedenti, "è stato previsto un incentivo di 4 mila euro o 3 mila, rispettivamente se full time o part time, e la ricollocazione presso imprese associate a Conad Adriatico, prima fra tutte, la piattaforma di smistamento merci sita in San Salvo, o presso le nuove unità produttive che saranno attivate sul territorio. Ai lavoratori che accetteranno di essere ricollocati presso altre aziende distanti oltre 80 chilometri dalla propria residenza, Conad Adriatico corrisponderà, in aggiunta, un contributo una tantum di 2 mila euro".

Inoltre, a favore dei lavoratori licenziati, che in alternativa, intendono avviare iniziative imprenditoriali sul territorio nell’ambito delle attività di interesse del gruppo Conad Adriatico, "saranno assicurati, gratuitamente, tutti i servizi per l’avvio dell’attività: consulenza per ricerche di mercato, piano economico di fattibilità, progettazione tecnica, posizionamento commerciale, piano marketing e supporto tecnico professionale".

A fronte della riduzione oraria, l’accordo prevede degli incontri semestrali, in cui saranno analizzati i dati relativi agli andamenti economici degli ipermercati, al fine di aumentare le ore contrattuali qualora la situazione dovesse, nel tempo, migliorare.

Al 30 settembre, data ultima per aderire all’esodo incentivato e alla riduzione oraria, la situazione è la seguente:

Nel Superstore di Vasto, dopo l’esame congiunto, i 45 esuberi inizialmente dichiarati, sono scesi a 43, di cui 13 hanno esodato volontariamente, il restante è stato compensato dalla riduzione oraria di tutti i lavoratori tranne 3.

Nell’ipermercato di Lanciano, i 21 esuberi iniziali sono scesi a 20, di cui 11 hanno accettato l’esodo incentivato e tutti, tranne 3 dipendenti, hanno aderito alla riduzione oraria di 3 ore se full time, 2 ore se part time a 30 ore settimanali e 1,5 ore se part time a 24 ore.

"Questa riduzione oraria è stata ritoccata favorevolmente rispetto alla proposta iniziale dell’azienda, grazie all’intuito di Maria Luisa Di Guilmi, che ha pensato di far sottoscrivere le dichiarazioni d’intento a tutti i lavoratori e di presentarle all’incontro decisivo in Regione", si legge in una nota dell'Ugl.

Al Superstore di Campobasso, infine, dei 35 esuberi iniziali, dopo il confronto sono scesi a 30, di questi, 18 hanno aderito all’esodo e tutti i dipendenti hanno accettato la riduzione oraria di 4 ore settimanali se full time, 3 ore se part time a 30 ore settimanali e 2 ore se part time a 24, azzerando l’esubero dichiarato.