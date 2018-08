VERTENZA CONAD ABRUZZO: LOLLI INCONTRA SINDACATI, AZIENDA E COMUNI

Pubblicazione: 29 agosto 2018 alle ore 17:14

PESCARA - Questa mattina nella sede della Regione Abruzzo di via Passolanciano il presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli, ha incontrato per la vertenza Conad Adriatico i rappresentanti sindacali di categoria, i responsabili dell'azienda e i rappresentanti dei comuni di Lanciano e Vasto.

L'azienda si trova in una situazione complessa per le posizioni di esubero di 66 lavoratori dei supermercati di Lanciano (21) e Vasto (45).

Dopo ampia discussione svoltasi in un clima di collaborazione, Lolli ha chiesto all'azienda "la disponibilità a trovare soluzioni alternative atte ad evitare procedure di licenziamento, o comunque capaci di ridurre il personale in esubero, e la convocazione di un incontro di verifica per lunedì 10 settembre".

La proposta è stata accolta positivamente dalle parti ed il tavolo è stato aggiornato.