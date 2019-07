VERTENZA BALL: SINDACATI, ''ANCORA NEBBIA SU FUTURO EX DIPENDENTI''

Pubblicazione: 24 luglio 2019 alle ore 11:55

CHETI - Si è tenuta in mattinata un incontro presso la Regione Abruzzo alla presenza dell' Assessore regionale Mauro Febbo, presenti il Sindaco del Comune di San Martino sulla Marrucina, Confindustria Chieti-Pescara, e i sindacati Fiom Cgli e Fim Cisl rispettivamente con Andrea De Lutis e Dorato Di Camillo.

C'è stato un animato incontro durante il quale le OOSS e le istituzioni hanno richiamato l' azienda al rispetto degli accordi presi il 21 dicembre 2018, nello specifico la parte che vedeva impegnata la Ball a favorire la cessione dello stabilimento al fine di ricollocare parte delle ex maestranze. Ad oggi dobbiamo registrare che la Ball non sta rispettando gli impegni presi, nei fatti ci conferma che ha quasi ceduto lo stabilimento ma nulla di fatto per gli impegni alla ricollocazione.

"Come sindacati, e istituzioni abbiamo chiesto ai legali della Ball e a Confindustria (unici presenti per l' azienda) di mantenere fede agli impegni, e chiedere all' azienda che si appresta ad acquisire lo stabilimento di favorire le ricollocazioni, a tal proposito stiamo verificando la fattibilità della convocazione di un nuovo tavolo con Regione, Comune, Ball e Forge (la probabile acquisitrice) al fine di creare condizioni vantaggiose per la nuova azienda, in cambio chiediamo semplicemente di attingere nel bacino degli ex Ball per le assunzioni in caso di necessità da parte di Forge. Tutti dobbiamo unirci affinché questo accordo sia rispettato, è necessario che le parti sociali e le itituzioni creino momenti di approfondimento al fine di costruire i presupposti per far si che vertenze di questo genere non si ripetano in futuro".